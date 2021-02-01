https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595438214.html

В Петербурге после несогласованной акции арестовали около 50 человек

В Петербурге после несогласованной акции арестовали около 50 человек

Общее число арестованных по итогам несогласованной акции 31 января в Петербурге приближается к 50: административные аресты минувшей ночью получили еще 22... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:10

2021-02-01T09:10

2021-02-01T09:10

россия

александр невский

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции 31 января в Петербурге приближается к 50: административные аресты минувшей ночью получили еще 22 задержанных, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.Ранее сообщалось, что около 25 арестов вынесли районные суды Петербурга вечером 31 января.Невский районный суд также ночью вынес еще один административный арест на 13 суток по статье по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).Как следует из сообщений пресс-службы судов больше всего материалов в отношении задержанных на несогласованной акции рассмотрел Пушкинский районный суд, это связано с тем, что место сбора пикетчиков было перенесено от Невского проспекта к станции метро Звенигородская.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595429866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр невский, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия