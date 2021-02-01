В Петербурге после несогласованной акции арестовали около 50 человек
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции 31 января в Петербурге приближается к 50: административные аресты минувшей ночью получили еще 22 задержанных, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.
Ранее сообщалось, что около 25 арестов вынесли районные суды Петербурга вечером 31 января.
"Пушкинский районный суд рассмотрел 24 материала: 14 штрафов от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и 10 арестов, а также 11 штрафов по 10 тысяч рублей, 11 арестов сроком от 2 до 13 суток", - говорится в сообщении пресс-службе.
Как следует из сообщений пресс-службы судов больше всего материалов в отношении задержанных на несогласованной акции рассмотрел Пушкинский районный суд, это связано с тем, что место сбора пикетчиков было перенесено от Невского проспекта к станции метро Звенигородская.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".