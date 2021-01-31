В России задержали около 60 журналистов на незаконных акциях
19:14 31.01.2021 (обновлено: 19:17 31.01.2021)
© РИА Новости / Алексей МайшевНа Комсомольской площади во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 60 журналистов были задержаны в ходе несогласованных акций по всей стране, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее глава СЖР сообщал о 35 случаях задержаний журналистов.
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"(По данным) на 19.00, приближается к 60", - ответил Соловьев на вопрос о количестве задержанных в ходе несогласованных акций журналистов.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".