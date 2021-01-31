https://ria.ru/20210131/zhurnalisty-1595401178.html

В России задержали около 60 журналистов на незаконных акциях

В России задержали около 60 журналистов на незаконных акциях

Около 60 журналистов были задержаны в ходе несогласованных акций по всей стране, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:14

2021-01-31T19:14

2021-01-31T19:17

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

россия

союз журналистов россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 60 журналистов были задержаны в ходе несогласованных акций по всей стране, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее глава СЖР сообщал о 35 случаях задержаний журналистов.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T19:14 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, россия, союз журналистов россии