https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595376674.html

СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях

СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:37

2021-01-31T15:37

2021-01-31T15:47

совет по правам человека при президенте рф (спч)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава совета Валерий Фадеев.По его словам, что касается использования правоохранителями электрошокеров в отношении граждан, эту информацию надо проверять. "Если применялся электрошокер, то в какой ситуации. Нельзя оценивать и говорить, плохо это или хорошо. Откуда мы знаем сейчас в данный момент, что там было. Может быть, там было серьезное нападение,... тогда это оправданно", - пояснил глава совета.Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов подчеркнул, что необходимо проверить факты задержания журналистов."Где-то уже пошла информация, что руководство СМИ, журналистов от которых задерживали, говорили, что не выполняли никаких редакционных заданий... Но это надо разбираться", - сказал он.Точенов пояснил, что по каждому факту жесткого задержания должны быть проверки, и они будут - этим займутся и в СПЧ.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия