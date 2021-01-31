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СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях
СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:37
2021-01-31T15:47
совет по правам человека при президенте рф (спч)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава совета Валерий Фадеев.По его словам, что касается использования правоохранителями электрошокеров в отношении граждан, эту информацию надо проверять. "Если применялся электрошокер, то в какой ситуации. Нельзя оценивать и говорить, плохо это или хорошо. Откуда мы знаем сейчас в данный момент, что там было. Может быть, там было серьезное нападение,... тогда это оправданно", - пояснил глава совета.Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов подчеркнул, что необходимо проверить факты задержания журналистов."Где-то уже пошла информация, что руководство СМИ, журналистов от которых задерживали, говорили, что не выполняли никаких редакционных заданий... Но это надо разбираться", - сказал он.Точенов пояснил, что по каждому факту жесткого задержания должны быть проверки, и они будут - этим займутся и в СПЧ.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
РИА Новости
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96
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
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Кадры задержаний у "Матросской тишины"
Полицейские начали задерживать участников несогласованной акции в Москве у СИЗО "Матросская тишина", где сидит Навальный.
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видео, совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава совета Валерий Фадеев.
2021-01-31T15:37
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СПЧ проверит действия силовиков при задержаниях на незаконных акциях

15:37 31.01.2021 (обновлено: 15:47 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава совета Валерий Фадеев.

"В этом надо будет разбираться, были ли нарушения серьезные, насколько агрессивно вели себя протестующие, насколько адекватно вела себя полиция. Я не знаю этого сейчас. Каких-то экстраординарных сообщений я не видел", - рассказал Фадеев.

По его словам, что касается использования правоохранителями электрошокеров в отношении граждан, эту информацию надо проверять. "Если применялся электрошокер, то в какой ситуации. Нельзя оценивать и говорить, плохо это или хорошо. Откуда мы знаем сейчас в данный момент, что там было. Может быть, там было серьезное нападение,... тогда это оправданно", - пояснил глава совета.
Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов подчеркнул, что необходимо проверить факты задержания журналистов.
"Где-то уже пошла информация, что руководство СМИ, журналистов от которых задерживали, говорили, что не выполняли никаких редакционных заданий... Но это надо разбираться", - сказал он.
Точенов пояснил, что по каждому факту жесткого задержания должны быть проверки, и они будут - этим займутся и в СПЧ.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Генеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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