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В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции
В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции
Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:25
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евгений ступин
николай сванидзе
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Так, на Сухаревскую площадь вышли 200 человек, а у станции метро "Красные ворота" собрались 100.К настоящему моменту, по информации корреспондента РИА Новости, задержаны как минимум 66 человек, включая депутата Мосгордумы Евгения Ступина и члена Совета по правам человека и журналиста Николай Сванидзе. Последнего позднее отпустили.Также сообщается, что участников несанкционированной акции на "Красных воротах" оттеснили.По информации омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой, к ней не обращались москвичи из-за задержаний на незаконной акции.
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Полиция активно задерживает митингующих у станции метро Красные Ворота в Москве
Полицейские проводят задержания митингующих у станции метро Красные Ворота в центре столицы.
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видео, евгений ступин, николай сванидзе, москва, происшествия
В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
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В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции

12:25 31.01.2021 (обновлено: 13:15 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции
Сотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Так, на Сухаревскую площадь вышли 200 человек, а у станции метро "Красные ворота" собрались 100.
К настоящему моменту, по информации корреспондента РИА Новости, задержаны как минимум 66 человек, включая депутата Мосгордумы Евгения Ступина и члена Совета по правам человека и журналиста Николай Сванидзе. Последнего позднее отпустили.
Также сообщается, что участников несанкционированной акции на "Красных воротах" оттеснили.
По информации омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой, к ней не обращались москвичи из-за задержаний на незаконной акции.
 
Евгений СтупинНиколай СванидзеМоскваПроисшествия
 
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