https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595352629.html

В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции

В Москве около 300 человек собрались на незаконной акции

Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:25

2021-01-31T12:25

2021-01-31T13:15

евгений ступин

николай сванидзе

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595349708_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_b2d192d2c04f73e2bf89c41bbff0248c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Так, на Сухаревскую площадь вышли 200 человек, а у станции метро "Красные ворота" собрались 100.К настоящему моменту, по информации корреспондента РИА Новости, задержаны как минимум 66 человек, включая депутата Мосгордумы Евгения Ступина и члена Совета по правам человека и журналиста Николай Сванидзе. Последнего позднее отпустили.Также сообщается, что участников несанкционированной акции на "Красных воротах" оттеснили.По информации омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой, к ней не обращались москвичи из-за задержаний на незаконной акции.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция активно задерживает митингующих у станции метро Красные Ворота в Москве Полицейские проводят задержания митингующих у станции метро Красные Ворота в центре столицы. 2021-01-31T12:25 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, евгений ступин, николай сванидзе, москва, происшествия