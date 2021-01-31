https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595351195.html
В Москве задержали более 60 участников несогласованной акции
В Москве задержали более 60 участников несогласованной акции
В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, по подсчетам корреспондентов РИА Новости, их число уже достигло как минимум 66 человек. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:11
2021-01-31T12:11
2021-01-31T14:19
николай сванидзе
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, по подсчетам корреспондентов РИА Новости, их число уже достигло как минимум 66 человек.По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".Так, на Чистых прудах задержали 12 нарушителей, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.При этом одиночные задержания активно продолжаются. По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе. Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот".
москва
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
2021-01-31T12:11
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PT0M33S
Перекрытия улиц в Москве: кордон на Мясницкой
Полицейский в громкоговоритель сообщает, что на Мясницкую пускают только тех, кто на ней живет и работает.
2021-01-31T12:11
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Первые задержания участников несогласованной акции в Москве
Участников несогласованной акции начали задерживать в центре Москвы, на Чистых прудах задержали мужчину, передает корреспондент РИА Новости.
2021-01-31T12:11
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай сванидзе, москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, по подсчетам корреспондентов РИА Новости, их число уже достигло как минимум 66 человек.
По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".
1 из 4
Сотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции.
2 из 4
Участник несанкционированной акции.
3 из 4
Прохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве.
4 из 4
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ограждения на улице перед началом несанкционированной акции.
1 из 4
Сотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции.
2 из 4
Участник несанкционированной акции.
3 из 4
Прохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве.
4 из 4
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ограждения на улице перед началом несанкционированной акции.
Так, на Чистых прудах задержали 12 нарушителей, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.
При этом одиночные задержания активно продолжаются.
По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.
Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе
.
Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот".