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В Москве задержали более 60 участников несогласованной акции

В Москве задержали более 60 участников несогласованной акции

В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, по подсчетам корреспондентов РИА Новости, их число уже достигло как минимум 66 человек. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:11

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2021-01-31T14:19

николай сванидзе

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, по подсчетам корреспондентов РИА Новости, их число уже достигло как минимум 66 человек.По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".Так, на Чистых прудах задержали 12 нарушителей, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.При этом одиночные задержания активно продолжаются. По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе. Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот".

москва

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2021

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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек. 2021-01-31T12:11 true PT0M33S

Перекрытия улиц в Москве: кордон на Мясницкой Полицейский в громкоговоритель сообщает, что на Мясницкую пускают только тех, кто на ней живет и работает. 2021-01-31T12:11 true PT0M12S

Первые задержания участников несогласованной акции в Москве Участников несогласованной акции начали задерживать в центре Москвы, на Чистых прудах задержали мужчину, передает корреспондент РИА Новости. 2021-01-31T12:11 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай сванидзе, москва, происшествия