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https://ria.ru/20210131/vladivostok-1595381278.html
УМВД опровергло сообщения о применении спецсредств во Владивостоке
УМВД опровергло сообщения о применении спецсредств во Владивостоке
Информация о применении правоохранителями электрошокеров и травматического оружия к задержанным на несогласованной акции во Владивостоке не соответствует... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:13
2021-01-31T16:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Информация о применении правоохранителями электрошокеров и травматического оружия к задержанным на несогласованной акции во Владивостоке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.В ряде Telegram-каналов была опубликована информация со слов задержанного на митинге во Владивостоке о том, что силовик якобы ранил его в ногу из травматического оружия, а также, что к одному из задержанных применяли электрошокер и физическую силу в отделе полиции №4.По его словам, у сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несогласованном публичном мероприятии во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров.Кроме того, там уточнили, что в несанкционированной акции 31 января во Владивостоке приняли участие 200 человек. "В территориальные отделы полиции были доставлены порядка 100 граждан", - отметил собеседник.Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
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2021-01-31T16:13
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, владивосток, происшествия

УМВД опровергло сообщения о применении спецсредств во Владивостоке

16:13 31.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста сторонников А. Навального во Владивостоке
Участники несанкционированной акции протеста сторонников А. Навального во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Информация о применении правоохранителями электрошокеров и травматического оружия к задержанным на несогласованной акции во Владивостоке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ряде Telegram-каналов была опубликована информация со слов задержанного на митинге во Владивостоке о том, что силовик якобы ранил его в ногу из травматического оружия, а также, что к одному из задержанных применяли электрошокер и физическую силу в отделе полиции №4.
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"Сотрудниками полиции проведены проверочные мероприятия в связи с сообщением гражданина о якобы имевшем место применении к доставленному в отдел полиции №4 спецсредств. Информация о применении сотрудниками правоохранительных органов к задержанному спецсредств не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несогласованном публичном мероприятии во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров.

"Просим представителей СМИ и блогосферы воздержаться от тиражирования недостоверной информации", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, там уточнили, что в несанкционированной акции 31 января во Владивостоке приняли участие 200 человек. "В территориальные отделы полиции были доставлены порядка 100 граждан", - отметил собеседник.
Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскВладивостокПроисшествия
 
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