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На Украине проходят акции протеста против повышения тарифов
На Украине проходят акции протеста против повышения тарифов
Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:23
2021-01-31T19:46
харьковская область
черновицкая область
украина
в мире
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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").Отмечается, что такая же акция прошла в селе Берегомет в Черновицкой области, где около 25 человек перекрывали дорогу национального значения, выступая против новых тарифов на коммунальные услуги.С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.
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харьковская область, черновицкая область, украина, в мире

На Украине проходят акции протеста против повышения тарифов

17:23 31.01.2021 (обновлено: 19:46 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против карантинных мер на Украине
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").

"Жители поселков Высокий и Пересечное в Харьковской области вышли на протест против новых тарифов на газ. В поселке Высоком акция протеста началась в 10:00 (11:00 мск.). По оценке организаторов, на митинг вышли полсотни жителей поселков. Протестующие ходили по пешеходному переходу и требовали снижения тарифов", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что такая же акция прошла в селе Берегомет в Черновицкой области, где около 25 человек перекрывали дорогу национального значения, выступая против новых тарифов на коммунальные услуги.
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.
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