https://ria.ru/20210131/ukraina-1595390172.html

На Украине проходят акции протеста против повышения тарифов

На Украине проходят акции протеста против повышения тарифов

Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:23

2021-01-31T17:23

2021-01-31T19:46

харьковская область

черновицкая область

украина

в мире

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").Отмечается, что такая же акция прошла в селе Берегомет в Черновицкой области, где около 25 человек перекрывали дорогу национального значения, выступая против новых тарифов на коммунальные услуги.С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

харьковская область

черновицкая область

украина

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харьковская область, черновицкая область, украина, в мире