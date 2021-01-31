https://ria.ru/20210131/tantsy-minus-1595189756.html
У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
Группа "Танцы минус" представила новый альбом с лаконичным названием "8" в составе девяти треков. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T01:40
2021-01-31T01:40
2021-01-31T01:40
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Группа "Танцы минус" представила новый альбом с лаконичным названием "8" в составе девяти треков.Это первая пластинка коллектива после шестилетнего перерыва. Предыдущий его работа "Холодно" выходила осенью 2014 года. В альбом вошла композиция "За шагом шаг", посвященная Роману Бондаренко, погибшему во время белорусских акций протеста, и песня "Лыжи", премьера которой состоялась за неделю до релиза проекта.Презентация "8" пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге весной.
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музыка, новости культуры, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Группа "Танцы минус" представила новый альбом с лаконичным названием "8" в составе девяти треков.
Это первая пластинка коллектива после шестилетнего перерыва. Предыдущий его работа "Холодно" выходила осенью 2014 года.
В альбом вошла композиция "За шагом шаг", посвященная Роману Бондаренко, погибшему во время белорусских акций протеста, и песня "Лыжи", премьера которой состоялась за неделю до релиза проекта.
Презентация "8" пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге весной.