https://ria.ru/20210131/tantsy-minus-1595189756.html

У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва

У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва

Группа "Танцы минус" представила новый альбом с лаконичным названием "8" в составе девяти треков. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:40

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Группа "Танцы минус" представила новый альбом с лаконичным названием "8" в составе девяти треков.Это первая пластинка коллектива после шестилетнего перерыва. Предыдущий его работа "Холодно" выходила осенью 2014 года. В альбом вошла композиция "За шагом шаг", посвященная Роману Бондаренко, погибшему во время белорусских акций протеста, и песня "Лыжи", премьера которой состоялась за неделю до релиза проекта.Презентация "8" пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге весной.

https://ria.ru/20210126/samoylov-1594538239.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, москва, санкт-петербург