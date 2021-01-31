https://ria.ru/20210131/rosgvardiya-1595366340.html

Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве

Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве

Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:17

2021-01-31T14:17

2021-01-31T14:40

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

матросская тишина

происшествия

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Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости

2021

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Кордон полиции перекрыл движение у СИЗО "Матросская тишина"

Напротив СИЗО «Матросская тишина», куда отправились участники несогласованной акции и где содержится Навальный, находится около 10 машин сотрудников полиции и один автобус. Кордон полиции перекрыл движение.

2021-01-31T14:17

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