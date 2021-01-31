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Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:17
2021-01-31T14:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
матросская тишина
происшествия
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Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кордон полиции перекрыл движение у СИЗО "Матросская тишина"
Напротив СИЗО «Матросская тишина», куда отправились участники несогласованной акции и где содержится Навальный, находится около 10 машин сотрудников полиции и один автобус. Кордон полиции перекрыл движение.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
видео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), матросская тишина, происшествия
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости
2021-01-31T14:17
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Материал дополняется

Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве

14:17 31.01.2021 (обновлено: 14:40 31.01.2021)
 
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Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости
РИА Новости
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Матросская тишинаПроисшествия
 
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