https://ria.ru/20210131/rosgvardiya-1595366340.html
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:17
2021-01-31T14:17
2021-01-31T14:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
матросская тишина
происшествия
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Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кордон полиции перекрыл движение у СИЗО "Матросская тишина"
Напротив СИЗО «Матросская тишина», куда отправились участники несогласованной акции и где содержится Навальный, находится около 10 машин сотрудников полиции и один автобус. Кордон полиции перекрыл движение.
2021-01-31T14:17
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PT0M32S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), матросская тишина, происшествия
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости
2021-01-31T14:17
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PT0M32S
Материал дополняется
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве
14:17 31.01.2021 (обновлено: 14:40 31.01.2021)
Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости
РИА Новости