https://ria.ru/20210131/rabota-1595345069.html

СМИ: казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

СМИ: казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

"Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе, сообщает местный портал "365info". РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:38

2021-01-31T11:38

2021-01-31T14:35

казахстан

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе, сообщает местный портал "365info".Портал указывает, что в соцсетях появилось видео, где на одной из кухонь кафе в городе Казылорда девушка чистит чеснок и моет посуду. При этом девушка не отрицает, что она является участницей конкурсов красоты.Ее знакомые, отметили, что девушка находится в сложной жизненной ситуации: она осталась без родителей и поэтому сама себя обеспечивает.Портал уточняет, что девушке сложно найти работу из-за ее внешности: женщины ревнуют ее к мужьям, а мужчины часто делают ей неприличные предложения.

https://ria.ru/20201127/izmeny-1586646889.html

казахстан

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