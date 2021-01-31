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СМИ: казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе
СМИ: казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе
"Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе, сообщает местный портал "365info". РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:38
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казахстан
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе, сообщает местный портал "365info".Портал указывает, что в соцсетях появилось видео, где на одной из кухонь кафе в городе Казылорда девушка чистит чеснок и моет посуду. При этом девушка не отрицает, что она является участницей конкурсов красоты.Ее знакомые, отметили, что девушка находится в сложной жизненной ситуации: она осталась без родителей и поэтому сама себя обеспечивает.Портал уточняет, что девушке сложно найти работу из-за ее внешности: женщины ревнуют ее к мужьям, а мужчины часто делают ей неприличные предложения.
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казахстан, в мире

СМИ: казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

11:38 31.01.2021 (обновлено: 14:35 31.01.2021)
 
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе, сообщает местный портал "365info".
Портал указывает, что в соцсетях появилось видео, где на одной из кухонь кафе в городе Казылорда девушка чистит чеснок и моет посуду. При этом девушка не отрицает, что она является участницей конкурсов красоты.
Ее знакомые, отметили, что девушка находится в сложной жизненной ситуации: она осталась без родителей и поэтому сама себя обеспечивает.
Портал уточняет, что девушке сложно найти работу из-за ее внешности: женщины ревнуют ее к мужьям, а мужчины часто делают ей неприличные предложения.
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