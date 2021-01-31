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Туризм
https://ria.ru/20210131/puteshestviya-1595099782.html
Эксперты составили список самых гостеприимных мест планеты
Эксперты составили список самых гостеприимных мест планеты
Эксперты составили список десяти самых гостеприимных мест планеты по итогам распределения наград Traveller Review Award 2021 между объектами размещения по всему РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:31
2021-01-31T21:31
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты составили список десяти самых гостеприимных мест планеты по итогам распределения наград Traveller Review Award 2021 между объектами размещения по всему миру, сообщает Booking.com.Призы вручались после изучения миллионов отзывов гостей. Уезд Тайдун, ТайваньОн находится на восточном побережье Тайваня в окружении гор и океана и является, пожалуй, самым неизведанным направлением в регионе. Туристы будут поражены разнообразием местных культур: здесь проживают многочисленные племена, каждое из которых известно своими древними традициями и обычаями. Уезд Тайдун будет интересен тем, кто хочет поближе познакомиться с бытом каждого из народов и погрузиться в новую культуру. Прешовский край, СловакияЭтот регион с его горными ландшафтами — идеальное направление для искателей приключений, которые любят пешие прогулки и катание на лыжах и сноуборде в зимний сезон. Своей популярностью край обязан Высоким Татрам — северной гряде горного массива Словакии. Они образуют естественную границу между этой страной и Польшей. А также считаются самой высокой точкой в Словакии. В Высоких Татрах отличные условия для хайкинга с сетью маршрутов протяженностью 600 километров. В регионе также есть красивые озера, которые можно исследовать на лодке с веслами, и живописные маршруты для прогулок на горном велосипеде.Тасмания, АвстралияАвстралийский островной штат Тасмания славится своей дикой природой и красивыми пейзажами. Реликтовые дождевые леса занимают более 40 процентов территории, примерно половина из них включена в национальные парки. Приветливые люди, живущие в этом регионе, ведут размеренный образ жизни, поэтому путешественники сразу смогут почувствовать себя как дома. Кроме того, Тасмания является одним из лучших винных регионов страны. Помимо природы, стоит посмотреть и столицу штата — город Хобарт. Здесь гостей ждет невероятное сочетание прекрасных видов, исторического и культурного наследия, а также удостоенные высоких наград рестораны.Кентербери, Новая ЗеландияКентербери — крупнейший по территории регион Новой Зеландии, расположенный в центральной части Южного острова и известный своими дикими пляжами, озерами, виноградниками и горами. Исследовать Кентербери лучше всего на поезде, маршрут которого проходит через Южные Альпы, — у путешественников будет возможность полюбоваться их самой высокой вершиной, горой Кука, или Аораки. В окрестностях найдется немало и других природных красот. В самом центре Южного острова находится знаменитое озеро Текапо с кристально чистой водой. Вечером небо над водоемом усеивают тысячи звезд — идеальная локация для любителей понаблюдать за ночным небом. Новая Шотландия, КанадаБерега Новой Шотландии омывает Атлантический океан, который играет огромную роль в жизни провинции. В этом уголке Канады много рыбацких городков, живописных маяков и красных скал — отличное место для пляжного отдыха. Туристы, которые любят отдых на природе, оценят маршруты для пеших прогулок на острове Кейп-Бретон, включая национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс с незабываемыми видами. Для тех, кто предпочитает проводить время в городе, основным пунктом назначения станет Галифакс. В столице провинции есть множество зданий, которые отражают богатую историю здешних мест, и ресторанов, специализирующихся на локальной кухне. Верхняя Австрия, АвстрияФедеральная земля Верхняя Австрия находится на севере страны и граничит с Германией и Чехией. Этот регион известен живописными зелеными холмами и второй по протяженности рекой Европы — Дунаем. Туристы могут насладиться природой во время пеших походов и исследовать регион, отправившись на горном велосипеде по одному из многочисленных маршрутов. Зимой направление становится идеальной точкой для лыжного спорта: в Верхней Австрии отличные условия для катания как на горных, так и на беговых лыжах. Ценителям культуры понравятся очаровательные города с замками, старинными улочками и зданиями.Чубут, АргентинаЧубут — провинция на юге Аргентины, расположенная между Андами и Атлантическим океаном, так что здесь путешественники смогут насладиться отдыхом и в горах, и на пляже. В отличие от Патагонии, известной своими захватывающими дух пейзажами и дикой природой, куда отправляются искатели приключений, Чубут с его побережьем подойдет любителям расслабиться и погреться на песке. Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, ЧилиОбласть Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс на востоке граничит с Аргентиной, а на западе — с Тихим океаном. Это очень красивый и разнообразный регион, который был назван в честь национального героя и "отца Чили" Бернардо О’Хиггинса Рикельме. Область также известна своей промышленностью: здесь находится крупнейшая подземная медная шахта в мире, Эль-Теньенте, и живописный необитаемый шахтерский городок Сьюэлл, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс есть прибрежные города и виноградники.Айова, СШАШтат Айова, расположенный между реками Миссури и Миссисипи, в самом центре США, обязательно стоит посетить ценителям неизбитых маршрутов. Айова — это квинтэссенция провинциальной Америки: здесь уникальная растительность прерий, дикие животные, фермы и деревушки. По рекам можно плавать на лодках и каноэ, рыбачить и заниматься водными видами спорта. В западной части штата простираются лёссовые холмы, создающие живописный ландшафт, которым приятно любоваться, прогуливаясь по национальной тропе. Минас-Жерайс, БразилияМинас-Жерайс — крупный штат на юго-востоке Бразилии без выхода к океану. Он известен колониальными городами, в которых время почти остановилось. Здесь сохранились исторические постройки, а многие населенные пункты возведены на возвышенностях. Из пяти городов Бразилии, выше всего расположенных над уровнем моря, четыре находятся в Минас-Жерайсе.
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Эксперты составили список самых гостеприимных мест планеты

21:31 31.01.2021
 
© Фото : Pixabay / David MarkВоздушные шары в штате Айова, США
Воздушные шары в штате Айова, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : Pixabay / David Mark
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты составили список десяти самых гостеприимных мест планеты по итогам распределения наград Traveller Review Award 2021 между объектами размещения по всему миру, сообщает Booking.com.
Призы вручались после изучения миллионов отзывов гостей.

Уезд Тайдун, Тайвань

Он находится на восточном побережье Тайваня в окружении гор и океана и является, пожалуй, самым неизведанным направлением в регионе. Туристы будут поражены разнообразием местных культур: здесь проживают многочисленные племена, каждое из которых известно своими древними традициями и обычаями.
CC BY-SA 4.0 / 邱文強 (cropped) / Уезд Тайдун, Тайвань
Уезд Тайдун, Тайвань
1 из 2
Уезд Тайдун, Тайвань
CC BY-SA 4.0 / 邱文強 (cropped) /
© Depositphotos / nicholashanУезд Тайдун, Тайвань
Уезд Тайдун, Тайвань
2 из 2
Уезд Тайдун, Тайвань
© Depositphotos / nicholashan
1 из 2
Уезд Тайдун, Тайвань
CC BY-SA 4.0 / 邱文強 (cropped) /
2 из 2
Уезд Тайдун, Тайвань
© Depositphotos / nicholashan
Уезд Тайдун будет интересен тем, кто хочет поближе познакомиться с бытом каждого из народов и погрузиться в новую культуру.

Прешовский край, Словакия

Этот регион с его горными ландшафтами — идеальное направление для искателей приключений, которые любят пешие прогулки и катание на лыжах и сноуборде в зимний сезон. Своей популярностью край обязан Высоким Татрам — северной гряде горного массива Словакии. Они образуют естественную границу между этой страной и Польшей. А также считаются самой высокой точкой в Словакии.
CC BY-SA 4.0 / Ingo Mehling (cropped) / Татры, Прешовский край, Словакия
Татры, Прешовский край, Словакия
1 из 2
Татры, Прешовский край, Словакия
CC BY-SA 4.0 / Ingo Mehling (cropped) /
CC BY-SA 4.0 / kallerna / Озеро Морске-Око в горах Вигорлат, Словакия
Озеро Морске-Око в горах Вигорлат, Словакия
2 из 2
Озеро Морске-Око в горах Вигорлат, Словакия
CC BY-SA 4.0 / kallerna /
1 из 2
Татры, Прешовский край, Словакия
CC BY-SA 4.0 / Ingo Mehling (cropped) /
2 из 2
Озеро Морске-Око в горах Вигорлат, Словакия
CC BY-SA 4.0 / kallerna /
В Высоких Татрах отличные условия для хайкинга с сетью маршрутов протяженностью 600 километров. В регионе также есть красивые озера, которые можно исследовать на лодке с веслами, и живописные маршруты для прогулок на горном велосипеде.

Тасмания, Австралия

Австралийский островной штат Тасмания славится своей дикой природой и красивыми пейзажами. Реликтовые дождевые леса занимают более 40 процентов территории, примерно половина из них включена в национальные парки. Приветливые люди, живущие в этом регионе, ведут размеренный образ жизни, поэтому путешественники сразу смогут почувствовать себя как дома.
© Фото : Pixabay/pen_ashТасмания, Австралия
Тасмания, Австралия
1 из 2
Тасмания, Австралия
© Фото : Pixabay/pen_ash
© Фото : Pixabay/MeatleМаяк в Тасмании, Австралия
Маяк в Тасмании, Австралия
2 из 2
Маяк в Тасмании, Австралия
© Фото : Pixabay/Meatle
1 из 2
Тасмания, Австралия
© Фото : Pixabay/pen_ash
2 из 2
Маяк в Тасмании, Австралия
© Фото : Pixabay/Meatle
Кроме того, Тасмания является одним из лучших винных регионов страны. Помимо природы, стоит посмотреть и столицу штата — город Хобарт. Здесь гостей ждет невероятное сочетание прекрасных видов, исторического и культурного наследия, а также удостоенные высоких наград рестораны.

Кентербери, Новая Зеландия

Кентербери — крупнейший по территории регион Новой Зеландии, расположенный в центральной части Южного острова и известный своими дикими пляжами, озерами, виноградниками и горами. Исследовать Кентербери лучше всего на поезде, маршрут которого проходит через Южные Альпы, — у путешественников будет возможность полюбоваться их самой высокой вершиной, горой Кука, или Аораки.
© Фото : Pixabay/Makalu Кентербери, Новая Зеландия
Кентербери, Новая Зеландия
1 из 2
Кентербери, Новая Зеландия
© Фото : Pixabay/Makalu
© Фото : Pixabay/agmclellanВид на Церковь Доброго Пастыря и озеро Текапо в Новой Зеландии
Вид на Церковь Доброго Пастыря и озеро Текапо в Новой Зеландии
2 из 2
Вид на Церковь Доброго Пастыря и озеро Текапо в Новой Зеландии
© Фото : Pixabay/agmclellan
1 из 2
Кентербери, Новая Зеландия
© Фото : Pixabay/Makalu
2 из 2
Вид на Церковь Доброго Пастыря и озеро Текапо в Новой Зеландии
© Фото : Pixabay/agmclellan
В окрестностях найдется немало и других природных красот. В самом центре Южного острова находится знаменитое озеро Текапо с кристально чистой водой. Вечером небо над водоемом усеивают тысячи звезд — идеальная локация для любителей понаблюдать за ночным небом.

Новая Шотландия, Канада

Берега Новой Шотландии омывает Атлантический океан, который играет огромную роль в жизни провинции. В этом уголке Канады много рыбацких городков, живописных маяков и красных скал — отличное место для пляжного отдыха.
© Фото : Pixabay/Graham-HНовая Шотландия, Канада
Новая Шотландия, Канада
1 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/Graham-H
© Фото : Pixabay/lumix2004Новая Шотландия, Канада
Новая Шотландия, Канада
2 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/lumix2004
© Фото : Pixabay/csr_chНовая Шотландия, Канада
Новая Шотландия, Канада
3 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/csr_ch
© Фото : Pixabay/lumix2004Новая Шотландия, Канада
Новая Шотландия, Канада
4 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/lumix2004
1 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/Graham-H
2 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/lumix2004
3 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/csr_ch
4 из 4
Новая Шотландия, Канада
© Фото : Pixabay/lumix2004
Туристы, которые любят отдых на природе, оценят маршруты для пеших прогулок на острове Кейп-Бретон, включая национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс с незабываемыми видами. Для тех, кто предпочитает проводить время в городе, основным пунктом назначения станет Галифакс. В столице провинции есть множество зданий, которые отражают богатую историю здешних мест, и ресторанов, специализирующихся на локальной кухне.

Верхняя Австрия, Австрия

Федеральная земля Верхняя Австрия находится на севере страны и граничит с Германией и Чехией. Этот регион известен живописными зелеными холмами и второй по протяженности рекой Европы — Дунаем. Туристы могут насладиться природой во время пеших походов и исследовать регион, отправившись на горном велосипеде по одному из многочисленных маршрутов.
© Фото : Pixabay/Julius_SilverХалльштатт, Верхняя Австрия
Халльштатт, Верхняя Австрия
1 из 2
Халльштатт, Верхняя Австрия
© Фото : Pixabay/Julius_Silver
© Фото : Pixabay/roka5020159Грюнау, Верхняя Австрия
Грюнау, Верхняя Австрия
2 из 2
Грюнау, Верхняя Австрия
© Фото : Pixabay/roka5020159
1 из 2
Халльштатт, Верхняя Австрия
© Фото : Pixabay/Julius_Silver
2 из 2
Грюнау, Верхняя Австрия
© Фото : Pixabay/roka5020159
Зимой направление становится идеальной точкой для лыжного спорта: в Верхней Австрии отличные условия для катания как на горных, так и на беговых лыжах. Ценителям культуры понравятся очаровательные города с замками, старинными улочками и зданиями.

Чубут, Аргентина

Чубут — провинция на юге Аргентины, расположенная между Андами и Атлантическим океаном, так что здесь путешественники смогут насладиться отдыхом и в горах, и на пляже.
© Фото : Pixabay/germaneburgosЧубут, Аргентина
Чубут, Аргентина
1 из 2
Чубут, Аргентина
© Фото : Pixabay/germaneburgos
© Фото : Pixabay/germaneburgosЧубут, Аргентина
Чубут, Аргентина
2 из 2
Чубут, Аргентина
© Фото : Pixabay/germaneburgos
1 из 2
Чубут, Аргентина
© Фото : Pixabay/germaneburgos
2 из 2
Чубут, Аргентина
© Фото : Pixabay/germaneburgos
В отличие от Патагонии, известной своими захватывающими дух пейзажами и дикой природой, куда отправляются искатели приключений, Чубут с его побережьем подойдет любителям расслабиться и погреться на песке.

Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, Чили

Область Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс на востоке граничит с Аргентиной, а на западе — с Тихим океаном. Это очень красивый и разнообразный регион, который был назван в честь национального героя и "отца Чили" Бернардо О’Хиггинса Рикельме.
© Depositphotos / mbonaparteВосход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
Восход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
1 из 2
Восход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
© Depositphotos / mbonaparte
CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, ChileДолина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили.
Долина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили.
2 из 2
Долина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили.
CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, Chile
1 из 2
Восход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
© Depositphotos / mbonaparte
2 из 2
Долина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили.
CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, Chile
Область также известна своей промышленностью: здесь находится крупнейшая подземная медная шахта в мире, Эль-Теньенте, и живописный необитаемый шахтерский городок Сьюэлл, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс есть прибрежные города и виноградники.

Айова, США

Штат Айова, расположенный между реками Миссури и Миссисипи, в самом центре США, обязательно стоит посетить ценителям неизбитых маршрутов. Айова — это квинтэссенция провинциальной Америки: здесь уникальная растительность прерий, дикие животные, фермы и деревушки.
© Фото : Pixabay / Mike GoadГосударственный парк Бидс-Лейк в штате Айова, США
Государственный парк Бидс-Лейк в штате Айова, США
1 из 2
Государственный парк Бидс-Лейк в штате Айова, США
© Фото : Pixabay / Mike Goad
© Фото : Pixabay / 1778011Поля в штате Айова, США
Поля в штате Айова, США
2 из 2
Поля в штате Айова, США
© Фото : Pixabay / 1778011
1 из 2
Государственный парк Бидс-Лейк в штате Айова, США
© Фото : Pixabay / Mike Goad
2 из 2
Поля в штате Айова, США
© Фото : Pixabay / 1778011
По рекам можно плавать на лодках и каноэ, рыбачить и заниматься водными видами спорта. В западной части штата простираются лёссовые холмы, создающие живописный ландшафт, которым приятно любоваться, прогуливаясь по национальной тропе.

Минас-Жерайс, Бразилия

Минас-Жерайс — крупный штат на юго-востоке Бразилии без выхода к океану. Он известен колониальными городами, в которых время почти остановилось.
© Depositphotos / diegograndiЦерковь Святого Антония в Тирадентисе, штат Минас-Жерайс, Бразилия
Церковь Святого Антония в Тирадентисе, штат Минас-Жерайс, Бразилия
1 из 3
Церковь Святого Антония в Тирадентисе, штат Минас-Жерайс, Бразилия
© Depositphotos / diegograndi
© Фото : Pixabay / edufeq03Железнодорожная станция в Ору-Прету, штат Минас-Жерайс, Бразилия
Железнодорожная станция в Ору-Прету, штат Минас-Жерайс, Бразилия
2 из 3
Железнодорожная станция в Ору-Прету, штат Минас-Жерайс, Бразилия
© Фото : Pixabay / edufeq03
© Фото : Pixabay / Chris MonkПарк в Брумадинью, штат Минас-Жерайс в Бразилии
Парк в Брумадинью, штат Минас-Жерайс в Бразилии
3 из 3
Парк в Брумадинью, штат Минас-Жерайс в Бразилии
© Фото : Pixabay / Chris Monk
1 из 3
Церковь Святого Антония в Тирадентисе, штат Минас-Жерайс, Бразилия
© Depositphotos / diegograndi
2 из 3
Железнодорожная станция в Ору-Прету, штат Минас-Жерайс, Бразилия
© Фото : Pixabay / edufeq03
3 из 3
Парк в Брумадинью, штат Минас-Жерайс в Бразилии
© Фото : Pixabay / Chris Monk
Здесь сохранились исторические постройки, а многие населенные пункты возведены на возвышенностях. Из пяти городов Бразилии, выше всего расположенных над уровнем моря, четыре находятся в Минас-Жерайсе.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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