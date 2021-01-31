https://ria.ru/20210131/puteshestviya-1595099782.html

Эксперты составили список самых гостеприимных мест планеты

Эксперты составили список самых гостеприимных мест планеты

Эксперты составили список десяти самых гостеприимных мест планеты по итогам распределения наград Traveller Review Award 2021 между объектами размещения по всему РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:31

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2021-01-31T21:31

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты составили список десяти самых гостеприимных мест планеты по итогам распределения наград Traveller Review Award 2021 между объектами размещения по всему миру, сообщает Booking.com.Призы вручались после изучения миллионов отзывов гостей. Уезд Тайдун, ТайваньОн находится на восточном побережье Тайваня в окружении гор и океана и является, пожалуй, самым неизведанным направлением в регионе. Туристы будут поражены разнообразием местных культур: здесь проживают многочисленные племена, каждое из которых известно своими древними традициями и обычаями. Уезд Тайдун будет интересен тем, кто хочет поближе познакомиться с бытом каждого из народов и погрузиться в новую культуру. Прешовский край, СловакияЭтот регион с его горными ландшафтами — идеальное направление для искателей приключений, которые любят пешие прогулки и катание на лыжах и сноуборде в зимний сезон. Своей популярностью край обязан Высоким Татрам — северной гряде горного массива Словакии. Они образуют естественную границу между этой страной и Польшей. А также считаются самой высокой точкой в Словакии. В Высоких Татрах отличные условия для хайкинга с сетью маршрутов протяженностью 600 километров. В регионе также есть красивые озера, которые можно исследовать на лодке с веслами, и живописные маршруты для прогулок на горном велосипеде.Тасмания, АвстралияАвстралийский островной штат Тасмания славится своей дикой природой и красивыми пейзажами. Реликтовые дождевые леса занимают более 40 процентов территории, примерно половина из них включена в национальные парки. Приветливые люди, живущие в этом регионе, ведут размеренный образ жизни, поэтому путешественники сразу смогут почувствовать себя как дома. Кроме того, Тасмания является одним из лучших винных регионов страны. Помимо природы, стоит посмотреть и столицу штата — город Хобарт. Здесь гостей ждет невероятное сочетание прекрасных видов, исторического и культурного наследия, а также удостоенные высоких наград рестораны.Кентербери, Новая ЗеландияКентербери — крупнейший по территории регион Новой Зеландии, расположенный в центральной части Южного острова и известный своими дикими пляжами, озерами, виноградниками и горами. Исследовать Кентербери лучше всего на поезде, маршрут которого проходит через Южные Альпы, — у путешественников будет возможность полюбоваться их самой высокой вершиной, горой Кука, или Аораки. В окрестностях найдется немало и других природных красот. В самом центре Южного острова находится знаменитое озеро Текапо с кристально чистой водой. Вечером небо над водоемом усеивают тысячи звезд — идеальная локация для любителей понаблюдать за ночным небом. Новая Шотландия, КанадаБерега Новой Шотландии омывает Атлантический океан, который играет огромную роль в жизни провинции. В этом уголке Канады много рыбацких городков, живописных маяков и красных скал — отличное место для пляжного отдыха. Туристы, которые любят отдых на природе, оценят маршруты для пеших прогулок на острове Кейп-Бретон, включая национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс с незабываемыми видами. Для тех, кто предпочитает проводить время в городе, основным пунктом назначения станет Галифакс. В столице провинции есть множество зданий, которые отражают богатую историю здешних мест, и ресторанов, специализирующихся на локальной кухне. Верхняя Австрия, АвстрияФедеральная земля Верхняя Австрия находится на севере страны и граничит с Германией и Чехией. Этот регион известен живописными зелеными холмами и второй по протяженности рекой Европы — Дунаем. Туристы могут насладиться природой во время пеших походов и исследовать регион, отправившись на горном велосипеде по одному из многочисленных маршрутов. Зимой направление становится идеальной точкой для лыжного спорта: в Верхней Австрии отличные условия для катания как на горных, так и на беговых лыжах. Ценителям культуры понравятся очаровательные города с замками, старинными улочками и зданиями.Чубут, АргентинаЧубут — провинция на юге Аргентины, расположенная между Андами и Атлантическим океаном, так что здесь путешественники смогут насладиться отдыхом и в горах, и на пляже. В отличие от Патагонии, известной своими захватывающими дух пейзажами и дикой природой, куда отправляются искатели приключений, Чубут с его побережьем подойдет любителям расслабиться и погреться на песке. Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, ЧилиОбласть Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс на востоке граничит с Аргентиной, а на западе — с Тихим океаном. Это очень красивый и разнообразный регион, который был назван в честь национального героя и "отца Чили" Бернардо О’Хиггинса Рикельме. Область также известна своей промышленностью: здесь находится крупнейшая подземная медная шахта в мире, Эль-Теньенте, и живописный необитаемый шахтерский городок Сьюэлл, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс есть прибрежные города и виноградники.Айова, СШАШтат Айова, расположенный между реками Миссури и Миссисипи, в самом центре США, обязательно стоит посетить ценителям неизбитых маршрутов. Айова — это квинтэссенция провинциальной Америки: здесь уникальная растительность прерий, дикие животные, фермы и деревушки. По рекам можно плавать на лодках и каноэ, рыбачить и заниматься водными видами спорта. В западной части штата простираются лёссовые холмы, создающие живописный ландшафт, которым приятно любоваться, прогуливаясь по национальной тропе. Минас-Жерайс, БразилияМинас-Жерайс — крупный штат на юго-востоке Бразилии без выхода к океану. Он известен колониальными городами, в которых время почти остановилось. Здесь сохранились исторические постройки, а многие населенные пункты возведены на возвышенностях. Из пяти городов Бразилии, выше всего расположенных над уровнем моря, четыре находятся в Минас-Жерайсе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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