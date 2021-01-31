https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html

В ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли несогласованные акции

В ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли несогласованные акции

Немногочисленные несогласованные акции завершились в большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока в воскресенье, в некоторых городах участников акции... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:43

2021-01-31T11:43

2021-01-31T14:19

дальневосточный фо

сибирский фо

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Немногочисленные несогласованные акции завершились в большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока в воскресенье, в некоторых городах участников акции задерживали правоохранители, в некоторых на акции пришли лишь несколько человек или вообще не пришёл никто, передают корреспонденты РИА Новости.Дальний ВостокНесогласованная акция на центральной площади Петропавловска-Камчатского началась около 12.00 по местному времени (3.00 мск), по данным краевого управления МВД, на нее вышли 30 человек. Акция продлилась полтора часа, в территориальные отделы полиции были доставлены девять человек. Им грозят штрафы или обязательные работы за несоблюдение статьи 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Акции во Владивостоке и Хабаровске начались в 12.00 по местному времени (5.00 мск).Во Владивостоке на несогласованную акцию, по информации властей, собралось около 60 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, на центральной площади задержали несколько человек, в том числе трех, которые держали агитационные плакаты. Задержания прошли мирно, стычек с правоохранителями не было. Примерно через час митингующие отправились на акваторию Амурского залива, вышли на лед. Вскоре на лед вышел ОМОН и начал оттеснять митингующих на берег.Жители Хабаровска собрались на несогласованную акцию у главной елки в центре площади Ленина. В Хабаровске в воскресенье -25 градусов мороза и сильный ветер. Улицы Пушкина и Гоголя на подъезде к центральной площади Ленина перекрыли. На перекрестках дежурили сотрудники ДПС. По периметру площади стояли Камазы Росгвардии (порядка 10 машин). Сотрудники полиции в рупор требовали разойтись. Через 10 минут после предупреждения начались задержания митингующих. Через час с площади Ленина люди разошлись. Сотрудники силовых структур переместились и установили живую цепь вдоль улицы Муравьева-Амурского на подходе к площади и на соседней улице Шеронова.После несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. По данным ведомства, общее число участников – 58 человек.В Якутске, по данным ГУ МВД по региону, не несогласованную акцию в 40-градусный мороз вышли 25 человек, 14 из них были задержаны.Несогласованная акция в Благовещенске в воскресенье не состоялась, на площадь Победы никто не пришел. Как передает корреспондент РИА Новости, с 8.00 мск до 9.00 мск собрания людей здесь не было, работала только снегоуборочная техника и одиночные экипажи полиции.СибирьВ Красноярске несогласованная акция прошла на площади близ красноярской филармонии. Полиция предупреждала присутствующих о недопустимости проведения несогласованной акции, однако они не расходились. После нескольких предупреждений несколько десятков человек были задержаны. Они не оказывали сопротивления и сами садились в автобусы. Официальный комментарий ГУ МВД о количестве задержанных РИА Новости получить пока не удалось.Несогласованная акция в Иркутске длилась чуть более двух часов. Митингующие прошли от улицы Урицкого до здания правительства. По ходу шествия колонна была разделена сотрудниками Росгвардии и ОМОН на небольшие группы. Возле здания правительства, где на митинг собрались несколько десятков человек, некоторые были задержаны за нарушения.В Омске несогласованная акция началась в 12.00 (9.00 мск) и еще продолжается. Спустя 10 минут после начала её полиция задержала несколько человек. Затем участники акции покинули площадь и направились вдоль проспекта Карла Маркса в сторону улицы Ленина, однако позже изменили маршрут и прошли по Комсомольскому мосту через сквер Дзержинского у мэрии Омска и направились на Соборную площадь. На протяжении всего шествия стояли полицейские, которые контролировали шествие, сами демонстранты вели себя тихо и спокойно. Соборная площадь, как передает корреспондент РИА Новости, оцеплена сотрудниками ОМОН, Успенский собор закрыт для посетителей.В Новосибирске несогласованное шествие оппозиции прошло по главной улице города - Красному проспекту. Дойти до облправительства митингующим не позволила полиция. Колонна повернула в сторону площади Ленина, но она также оцеплена полицией, вход в метро "Площадь Ленина" временно закрыт, об этом звучит объявление. Шествие проходило без происшествий, полиция проводила единичные задержания, как передает корреспондент РИА Новости. Комментарий главка МВД пока получить не удалось. В итоге участники акции собрались в Первомайском сквере в центре города, здесь полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных акциях. Как передает корреспондент РИА Новости, в Первомайском сквере были задержаны несколько человек, которые выкрикивали лозунги и не желали расходиться. На данный момент участники акции частично разошлись.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пустая площадь в Благовещенске: на митинг никто не пришел В Благовещенске на площадь Победы, где в прошлую субботу прошла несогласованная акция, сегодня не пришел никто, работают только экипажи полиции и снегоуборочная техника. 2021-01-31T11:43 true PT0M19S

Скорая увезла женщину с митинга в Иркутске В Иркутске женщине стало плохо на несогласованном митинге, ее увезла скорая. Как передает корреспондент РИА Новости, акция в городе уже завершилась, в Иркутске сегодня сильный мороз. Задержаны несколько нарушителей. 2021-01-31T11:43 true PT0M10S

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дальневосточный фо, сибирский фо, общество