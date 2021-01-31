Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/prokaza-1595103115.html
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году он приходится на 31 января. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T01:07
2021-01-31T01:07
всемирный день помощи больным проказой (лепрой)
в мире
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595108151_0:297:3070:2025_1920x0_80_0_0_0feb97e67cef1a9f1967149a2c3bbeda.jpg
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году он приходится на 31 января. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1954 году с целью обратить внимание к проблеме социальной защиты больных проказой, их реабилитации и реадаптации, оказания помощи инвалидам и малообеспеченным семьям больных и др.Лепра (устаревшее название проказа) – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая кислотоустойчивой палочковидной бациллой. Болезнь поражает, в основном, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза. Инкубационный период болезни длится около пяти лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других случаях до их появления может пройти 20 лет.Передается воздушно-капельным путем и при частых контактах с инфицированными людьми, не получающими лечения.Лепра была известна в древних цивилизациях Египта, Индии и Китая. Первое письменное упоминание о лепре датируется 600 годом до нашей эры. В древних рукописях говорилось о передаче этого недуга через контакты, так что больные лепрой часто подвергались гонениям. На сегодняшний день во всем мире достигнуты значительные успехи в борьбе с лепрой. Начиная с 2000 года заболевание ликвидировано в глобальных масштабах (был достигнут показатель распространенности лепры менее одного случая заболевания на 10 000 человек).Вместе с тем, в мире ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тысяч новых случаев заболевания лепрой, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. С расширением международных контактов и миграционных процессов все чаще отмечаются случаи "завозной" лепры. Несмотря на значительные успехи в борьбе с лепрой, заболевание продолжает регистрироваться в 87 странах мира.В России заболеваемость лепрой носит единичный характер. На начало 2020 года в Российской Федерации состояло на учете 202 больных лепрой, более 60% из которых жители Астраханской области; в 2019 году в РФ был выявлен один больной лепрой – житель республики Калмыкия. В наши дни лепра излечима с помощью комбинированной лекарственной терапии. С 1995 года ВОЗ бесплатно предоставляет всем больным лекарство от данного заболевания. За последние 20 лет лечение получили более 16 миллионов пациентов во всем мире.Несмотря на медицинское лечение лепры, она до сих пор является причиной стигмы и дискриминации. По данным ООН, сотни тысяч человек, в первую очередь, женщин и детей, страдающих лепрой, живут в изоляции и подвергаются различным формам дискриминации: физическому и психологическому насилию, немыслимым оскорблениям, многие из них лишены возможности лечиться, их не берут в школу или на работу. В более чем 50 странах мира действуют сотни дискриминационных законов в отношении людей, страдающих этой болезнью. Эксперты ООН призывают все страны мира отменить законы, которые допускают дискриминацию в отношении лиц, страдающих лепрой, а также проводить разъяснительную работу среди населения. В России ведущим научным, лечебным, консультативным, организационно-методическим, учебным и международным центром по лепре является "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Минздрава РФ. Сотрудники института совершенствуют методы диспансеризации и реабилитации состоящих на учете больных, а также работают над расширением прав и возможностей людей, страдающих от лепры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595108151_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_4cfd67532d1d8560efb139f6f9846526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный день помощи больным проказой (лепрой), в мире, справки

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

01:07 31.01.2021
 
© Depositphotos / PantherMediaSellerЧеловек в инвалидной коляске
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Depositphotos / PantherMediaSeller
Читать ria.ru в
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году он приходится на 31 января.
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1954 году с целью обратить внимание к проблеме социальной защиты больных проказой, их реабилитации и реадаптации, оказания помощи инвалидам и малообеспеченным семьям больных и др.
Лепра (устаревшее название проказа) – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая кислотоустойчивой палочковидной бациллой. Болезнь поражает, в основном, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза.
Инкубационный период болезни длится около пяти лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других случаях до их появления может пройти 20 лет.Передается воздушно-капельным путем и при частых контактах с инфицированными людьми, не получающими лечения.
Лепра была известна в древних цивилизациях Египта, Индии и Китая. Первое письменное упоминание о лепре датируется 600 годом до нашей эры. В древних рукописях говорилось о передаче этого недуга через контакты, так что больные лепрой часто подвергались гонениям.
На сегодняшний день во всем мире достигнуты значительные успехи в борьбе с лепрой. Начиная с 2000 года заболевание ликвидировано в глобальных масштабах (был достигнут показатель распространенности лепры менее одного случая заболевания на 10 000 человек).
Вместе с тем, в мире ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тысяч новых случаев заболевания лепрой, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. С расширением международных контактов и миграционных процессов все чаще отмечаются случаи "завозной" лепры. Несмотря на значительные успехи в борьбе с лепрой, заболевание продолжает регистрироваться в 87 странах мира.
В России заболеваемость лепрой носит единичный характер. На начало 2020 года в Российской Федерации состояло на учете 202 больных лепрой, более 60% из которых жители Астраханской области; в 2019 году в РФ был выявлен один больной лепрой – житель республики Калмыкия.
В наши дни лепра излечима с помощью комбинированной лекарственной терапии. С 1995 года ВОЗ бесплатно предоставляет всем больным лекарство от данного заболевания. За последние 20 лет лечение получили более 16 миллионов пациентов во всем мире.
Несмотря на медицинское лечение лепры, она до сих пор является причиной стигмы и дискриминации. По данным ООН, сотни тысяч человек, в первую очередь, женщин и детей, страдающих лепрой, живут в изоляции и подвергаются различным формам дискриминации: физическому и психологическому насилию, немыслимым оскорблениям, многие из них лишены возможности лечиться, их не берут в школу или на работу. В более чем 50 странах мира действуют сотни дискриминационных законов в отношении людей, страдающих этой болезнью.
Эксперты ООН призывают все страны мира отменить законы, которые допускают дискриминацию в отношении лиц, страдающих лепрой, а также проводить разъяснительную работу среди населения.
В России ведущим научным, лечебным, консультативным, организационно-методическим, учебным и международным центром по лепре является "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Минздрава РФ. Сотрудники института совершенствуют методы диспансеризации и реабилитации состоящих на учете больных, а также работают над расширением прав и возможностей людей, страдающих от лепры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)В миреСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
Лента новостейМолния