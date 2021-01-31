https://ria.ru/20210131/prokaza-1595103115.html

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году он приходится на 31 января. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:07

2021-01-31T01:07

2021-01-31T01:07

всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

в мире

справки

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Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году он приходится на 31 января. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1954 году с целью обратить внимание к проблеме социальной защиты больных проказой, их реабилитации и реадаптации, оказания помощи инвалидам и малообеспеченным семьям больных и др.Лепра (устаревшее название проказа) – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая кислотоустойчивой палочковидной бациллой. Болезнь поражает, в основном, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза. Инкубационный период болезни длится около пяти лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других случаях до их появления может пройти 20 лет.Передается воздушно-капельным путем и при частых контактах с инфицированными людьми, не получающими лечения.Лепра была известна в древних цивилизациях Египта, Индии и Китая. Первое письменное упоминание о лепре датируется 600 годом до нашей эры. В древних рукописях говорилось о передаче этого недуга через контакты, так что больные лепрой часто подвергались гонениям. На сегодняшний день во всем мире достигнуты значительные успехи в борьбе с лепрой. Начиная с 2000 года заболевание ликвидировано в глобальных масштабах (был достигнут показатель распространенности лепры менее одного случая заболевания на 10 000 человек).Вместе с тем, в мире ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тысяч новых случаев заболевания лепрой, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. С расширением международных контактов и миграционных процессов все чаще отмечаются случаи "завозной" лепры. Несмотря на значительные успехи в борьбе с лепрой, заболевание продолжает регистрироваться в 87 странах мира.В России заболеваемость лепрой носит единичный характер. На начало 2020 года в Российской Федерации состояло на учете 202 больных лепрой, более 60% из которых жители Астраханской области; в 2019 году в РФ был выявлен один больной лепрой – житель республики Калмыкия. В наши дни лепра излечима с помощью комбинированной лекарственной терапии. С 1995 года ВОЗ бесплатно предоставляет всем больным лекарство от данного заболевания. За последние 20 лет лечение получили более 16 миллионов пациентов во всем мире.Несмотря на медицинское лечение лепры, она до сих пор является причиной стигмы и дискриминации. По данным ООН, сотни тысяч человек, в первую очередь, женщин и детей, страдающих лепрой, живут в изоляции и подвергаются различным формам дискриминации: физическому и психологическому насилию, немыслимым оскорблениям, многие из них лишены возможности лечиться, их не берут в школу или на работу. В более чем 50 странах мира действуют сотни дискриминационных законов в отношении людей, страдающих этой болезнью. Эксперты ООН призывают все страны мира отменить законы, которые допускают дискриминацию в отношении лиц, страдающих лепрой, а также проводить разъяснительную работу среди населения. В России ведущим научным, лечебным, консультативным, организационно-методическим, учебным и международным центром по лепре является "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Минздрава РФ. Сотрудники института совершенствуют методы диспансеризации и реабилитации состоящих на учете больных, а также работают над расширением прав и возможностей людей, страдающих от лепры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день помощи больным проказой (лепрой), в мире, справки