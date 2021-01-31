https://ria.ru/20210131/politseyskiy-1595373415.html

На незаконной акции в Петербурге пострадал сотрудник ОМОНа

На незаконной акции в Петербурге пострадал сотрудник ОМОНа

Боец ОМОНа пострадал во время несогласованной акции на Исаакиевской площади в Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:14

2021-01-31T15:14

2021-01-31T16:38

омон россии

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Боец ОМОНа пострадал во время несогласованной акции на Исаакиевской площади в Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.Детали происшествия пока неизвестны. По данным корреспондента агентства, мужчина в форме и каске сильно хромал и не мог идти самостоятельно. Двое его коллег помогли силовику пройти за ограждение.В городе проходят задержания участников несанкционированных протестов. Сообщалось, что несколько человек задержали на Пионерской площади, в районе метро "Звенигородская" и на Сенной площади.Несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, проходили в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения. Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

санкт-петербург

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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-01-31T15:14 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия