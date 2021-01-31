https://ria.ru/20210131/politseyskiy-1595373415.html
На незаконной акции в Петербурге пострадал сотрудник ОМОНа
На незаконной акции в Петербурге пострадал сотрудник ОМОНа
Боец ОМОНа пострадал во время несогласованной акции на Исаакиевской площади в Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:14
2021-01-31T15:14
2021-01-31T16:38
омон россии
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375200_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a4a8f54b09a5df8737d93304175db9c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Боец ОМОНа пострадал во время несогласованной акции на Исаакиевской площади в Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.Детали происшествия пока неизвестны. По данным корреспондента агентства, мужчина в форме и каске сильно хромал и не мог идти самостоятельно. Двое его коллег помогли силовику пройти за ограждение.В городе проходят задержания участников несанкционированных протестов. Сообщалось, что несколько человек задержали на Пионерской площади, в районе метро "Звенигородская" и на Сенной площади.Несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, проходили в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения. Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375200_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a9afee886dc7dbf5033ec524c8585b4c.jpg
Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
2021-01-31T15:14
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омон россии, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия