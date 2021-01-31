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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595325051.html
Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала "Вечерней Москве" об особенностях течения коронавирусной инфекции и гриппа. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T01:34
2021-01-31T05:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ирина ярцева
общество
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала "Вечерней Москве" об особенностях течения коронавирусной инфекции и гриппа."Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет", — указала Ярцева.По ее словам, при коронавирусе выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Как рассказала Ярцева, при заболевании COVID-19, в отличие от гриппа, обычно не поражается горло."Катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть", — пояснила иммунолог.Специалист резюмировала, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, ирина ярцева, общество

Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса

01:34 31.01.2021 (обновлено: 05:38 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала "Вечерней Москве" об особенностях течения коронавирусной инфекции и гриппа.
"Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет", — указала Ярцева.
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По ее словам, при коронавирусе выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Как рассказала Ярцева, при заболевании COVID-19, в отличие от гриппа, обычно не поражается горло.
"Катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть", — пояснила иммунолог.
Специалист резюмировала, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИрина ЯрцеваОбщество
 
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