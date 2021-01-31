На незаконной акции в Екатеринбурге задержали 83 человека
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВо время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция задержала 83 человек в воскресенье во время несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Тридцать первого января в Екатеринбурге проходило несанкционированное мероприятие, в котором, по мнению специалистов, приняли участие порядка 2300 человек. В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведется тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения", - прокомментировал Горелых.
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Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга. Затем колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Собравшиеся там скандировали лозунги. Некоторые были с плакатами. Правоохранительные органы в мегафоны предупредили участников, что акция не согласована, и дали им 10 минут на то, чтобы разойтись. В итоге колонна двинулась к киноконцертному театру "Космос", частично они шли по льду городского пруда, частично по набережной.
На пути к театру по колонне прошла информация, что площадь возле "Космоса" перекрыта, поэтому люди повернули обратно и пошли к улице Вайнера, часть людей отправилась в сторону улицы Карла Либкнехта, еще часть - на улицу 8 Марта. По пути колонны разбились на отдельные группы и поредели.
Прошлая несогласованная акция состоялась в центре Екатеринбурга 23 января. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.
В других российских городах 23 января также уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".