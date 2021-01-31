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Байден в понедельник выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Байден в понедельник выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T06:58

2021-01-31T06:58

2021-01-31T06:58

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник Байден посетит госдепартамент, где проведет встречу с главой ведомства Энтони Блинкеном.По словам источника телеканала, в понедельник Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".Речь станет первым важным внешнеполитическим обращением избранного президента с момента вступления в должность, отмечает телеканал, и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в госдепартамент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/iran--1595213067.html

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джо байден, сша, в мире