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Байден в понедельник выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Байден в понедельник выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:58
2021-01-31T06:58
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник Байден посетит госдепартамент, где проведет встречу с главой ведомства Энтони Блинкеном.По словам источника телеканала, в понедельник Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".Речь станет первым важным внешнеполитическим обращением избранного президента с момента вступления в должность, отмечает телеканал, и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в госдепартамент.
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джо байден, сша, в мире

Байден в понедельник выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

06:58 31.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник Байден посетит госдепартамент, где проведет встречу с главой ведомства Энтони Блинкеном.
По словам источника телеканала, в понедельник Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".
Речь станет первым важным внешнеполитическим обращением избранного президента с момента вступления в должность, отмечает телеканал, и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в госдепартамент.
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