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МВД назвало количество участников несогласованной акции в Москве
МВД назвало количество участников несогласованной акции в Москве
На незаконный митинг в Москве пришли около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД. РИА Новости, 31.01.2021
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москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На незаконный митинг в Москве пришли около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД.Также отмечается, что около 600 человек на некоторых улицах пытались организованно пройти по тротуарам.
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москва

МВД назвало количество участников несогласованной акции в Москве

15:22 31.01.2021 (обновлено: 15:53 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На незаконный митинг в Москве пришли около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД.
Также отмечается, что около 600 человек на некоторых улицах пытались организованно пройти по тротуарам.

"Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе", - уточсняется в публикации.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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