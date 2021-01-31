https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595374720.html
МВД назвало количество участников несогласованной акции в Москве
МВД назвало количество участников несогласованной акции в Москве
На незаконный митинг в Москве пришли около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:22
2021-01-31T15:22
2021-01-31T15:53
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На незаконный митинг в Москве пришли около двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД.Также отмечается, что около 600 человек на некоторых улицах пытались организованно пройти по тротуарам.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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