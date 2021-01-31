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За участие в несогласованной акции в Хабаровске задержали 13 человек
За участие в несогласованной акции в Хабаровске задержали 13 человек
Тринадцать человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T07:19
2021-01-31T11:30
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января.Всего, по данным МВД, в несанкционированном митинге приняли участие 58 человек.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, предусматривающей до 15 лет колонии. Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД также предупредили об особом режиме в ряде регионов, введенном из-за пандемии, — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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хабаровск, происшествия

За участие в несогласованной акции в Хабаровске задержали 13 человек

07:19 31.01.2021 (обновлено: 11:30 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января.
Всего, по данным МВД, в несанкционированном митинге приняли участие 58 человек.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, предусматривающей до 15 лет колонии. Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД также предупредили об особом режиме в ряде регионов, введенном из-за пандемии, — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 21:15
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