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"Медиазона" назвала причину задержания своего главреда
"Медиазона" назвала причину задержания своего главреда
Сайт "Медиазоны" сообщил, что главного редактора издания Сергея Смирнова задержали за "якобы за участие в акции или призывы" к этому, он доставлен в отдел... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:54
2021-01-30T21:32
сергей смирнов
генеральная прокуратура рф
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сайт "Медиазоны" сообщил, что главного редактора издания Сергея Смирнова задержали за "якобы за участие в акции или призывы" к этому, он доставлен в отдел полиции по Тверскому району.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили."Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы (к участию). Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном", - говорится в сообщении.По данным "Медиазоны", к Смирнову выехал адвокат, сын журналиста остался с двумя редакторами издания, с ним все порядке."К 14.30 Смирнова привезли в отдел полиции по Тверскому району", - добавляется в сообщении.По данным издания, главному редактору вменяют участие в акции, повлекшей создание помех транспорту (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html
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сергей смирнов, генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия

"Медиазона" назвала причину задержания своего главреда

15:54 30.01.2021 (обновлено: 21:32 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сайт "Медиазоны" сообщил, что главного редактора издания Сергея Смирнова задержали за "якобы за участие в акции или призывы" к этому, он доставлен в отдел полиции по Тверскому району.
Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили.
"Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы (к участию). Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном", - говорится в сообщении.
По данным "Медиазоны", к Смирнову выехал адвокат, сын журналиста остался с двумя редакторами издания, с ним все порядке.
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"К 14.30 Смирнова привезли в отдел полиции по Тверскому району", - добавляется в сообщении.
По данным издания, главному редактору вменяют участие в акции, повлекшей создание помех транспорту (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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