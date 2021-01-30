https://ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595308984.html
Более 61 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 61 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 61,8 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:38
2021-01-30T20:38
2021-01-30T20:38
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Более 61,8 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."За весь период в Петербурге вакцинировано 61 894 человека. Из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5826 человек, вторично 1459", - говорится в материалах.Всего в Петербурге поступило 105 242 комплекта вакцины. Они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 43 348 комплектов."Вакцинация от COVID-19 продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности – их число на сегодняшний день достигло 99", - отмечается в материалах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246882.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербург, общество