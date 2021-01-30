https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595232561.html

Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"

Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассчитывает на поставки в страну российской вакцины от коронавируса к концу следующей недели. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T06:23

2021-01-30T06:23

2021-01-30T06:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275007_0:93:2914:1732_1920x0_80_0_0_fb98e30193308aa6fca80ffc48bfbd07.jpg

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассчитывает на поставки в страну российской вакцины от коронавируса к концу следующей недели."Эти вакцины ("Спутник V" - ред.) прибудут в ближайшие дни, полагаю, что к концу следующей недели начнутся поставки", - заявил политик в ходе обращения к гражданам, опубликованного в его канале в Telegram.По словам президента, самое важное в борьбе с эпидемией коронавируса - получить вакцины против COVID-19, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.Глава государства сделал эти заявления в первом публичном выступлении с момента заражения новым коронавирусом. По его словам, он все еще болен, хотя критическая стадия болезни позади.Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.Правительство Мексики ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи. По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января глава Мексики поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал её создание прорывом российской науки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире