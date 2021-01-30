Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассчитывает на поставки в страну российской вакцины от коронавируса к концу следующей недели.
"Эти вакцины ("Спутник V" - ред.) прибудут в ближайшие дни, полагаю, что к концу следующей недели начнутся поставки", - заявил политик в ходе обращения к гражданам, опубликованного в его канале в Telegram.
По словам президента, самое важное в борьбе с эпидемией коронавируса - получить вакцины против COVID-19, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Глава государства сделал эти заявления в первом публичном выступлении с момента заражения новым коронавирусом. По его словам, он все еще болен, хотя критическая стадия болезни позади.
Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.
Правительство Мексики ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи. По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января глава Мексики поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал её создание прорывом российской науки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8 апреля 2020, 17:08Распространение коронавирусаСамые популярные мифы о новом коронавирусе