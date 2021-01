https://ria.ru/20210130/sophie-1595280023.html

Певица и музыкальный продюсер Sophie умерла в 34 года

2021-01-30T16:40

2021-01-30T16:40

2021-01-30T16:54

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась в 34 года, сообщает The Independent. Точная причина смерти не называется.Представители артистки попросили ее поклонников и СМИ соблюдать неприкосновенность частной жизни ее родных и деликатно относиться к обстоятельствам случившегося.Работавшая в основном в жанре авант-поп Sophie родилась 17 сентября 1986 года в Шотландии. Дебютный сингл "Nothing More to Say" певица выпустила в 2013 году, но известность к артистке пришла после выхода песни "Bipp" в 2013-м и сборника "Product" в 2014-м.В 2018 году единственный студийный альбом Sophie "Oil of Every Pearl's Un-Insides" номинировали на "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом".Sophie сотрудничала с рядом популярных музыкантов, работавших в различных жанрах: Мадонной, Винсом Стейплсом, Charli XCX и другими.

