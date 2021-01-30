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Певица и музыкальный продюсер Sophie умерла в 34 года
Певица и музыкальный продюсер Sophie умерла в 34 года
Британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась в 34 года, сообщает The Independent. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:40
2021-01-30T16:54
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась в 34 года, сообщает The Independent. Точная причина смерти не называется.Представители артистки попросили ее поклонников и СМИ соблюдать неприкосновенность частной жизни ее родных и деликатно относиться к обстоятельствам случившегося.Работавшая в основном в жанре авант-поп Sophie родилась 17 сентября 1986 года в Шотландии. Дебютный сингл "Nothing More to Say" певица выпустила в 2013 году, но известность к артистке пришла после выхода песни "Bipp" в 2013-м и сборника "Product" в 2014-м.В 2018 году единственный студийный альбом Sophie "Oil of Every Pearl's Un-Insides" номинировали на "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом".Sophie сотрудничала с рядом популярных музыкантов, работавших в различных жанрах: Мадонной, Винсом Стейплсом, Charli XCX и другими.
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sophie (софи ксеон), шотландия, великобритания, в мире

Певица и музыкальный продюсер Sophie умерла в 34 года

16:40 30.01.2021 (обновлено: 16:54 30.01.2021)
 
© AFP 2021 / Frazer Harrison/Getty Images for CoachellaШотландская певица и музыкальный продюсер Софи Ксеон
Шотландская певица и музыкальный продюсер Софи Ксеон - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AFP 2021 / Frazer Harrison/Getty Images for Coachella
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась в 34 года, сообщает The Independent.

"Музыкант и продюсер Sophie скончалась сегодня около 4:00 в доме, где она проживала в Афинах, после несчастного случая", — сообщает менеджмент певицы.

Точная причина смерти не называется.
Представители артистки попросили ее поклонников и СМИ соблюдать неприкосновенность частной жизни ее родных и деликатно относиться к обстоятельствам случившегося.
Работавшая в основном в жанре авант-поп Sophie родилась 17 сентября 1986 года в Шотландии. Дебютный сингл "Nothing More to Say" певица выпустила в 2013 году, но известность к артистке пришла после выхода песни "Bipp" в 2013-м и сборника "Product" в 2014-м.
В 2018 году единственный студийный альбом Sophie "Oil of Every Pearl's Un-Insides" номинировали на "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом".
Sophie сотрудничала с рядом популярных музыкантов, работавших в различных жанрах: Мадонной, Винсом Стейплсом, Charli XCX и другими.
 
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