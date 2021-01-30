https://ria.ru/20210130/rubl-1595225690.html

Экономист дал прогноз, когда наступят самые опасные дни для рубля

Экономист дал прогноз, когда наступят самые опасные дни для рубля

Геополитические риски и внешний фон давили на стабильность рубля в 2020 году. В 2021 году основные риски для российской валюты связаны по-прежнему с негативной... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:16

2021-01-30T01:16

2021-01-30T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

синергия

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Геополитические риски и внешний фон давили на стабильность рубля в 2020 году. В 2021 году основные риски для российской валюты связаны по-прежнему с негативной геополитической обстановкой и волатильностью нефтяных котировок, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Если верить консолидированному прогнозу аналитиков, в первом квартале 2021 года доллар будет стоить 73,4 рубля, евро – 88 рублей, во втором квартале – 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале – 71,25 и 86,8 рубля, в четвертом квартале – 71,6 и 84,9 рубля. "Многие аналитики считают рубль рискованным активом. В периоды дестабилизации финансового рынка от таких активов часто избавляются", - отметила Храмова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/dollar-1594905585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, рубль, экономика