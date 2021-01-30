https://ria.ru/20210130/rubl-1595225690.html
Экономист дал прогноз, когда наступят самые опасные дни для рубля
Экономист дал прогноз, когда наступят самые опасные дни для рубля
Геополитические риски и внешний фон давили на стабильность рубля в 2020 году. В 2021 году основные риски для российской валюты связаны по-прежнему с негативной... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:16
2021-01-30T01:16
2021-01-30T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
синергия
рубль
экономика
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Геополитические риски и внешний фон давили на стабильность рубля в 2020 году. В 2021 году основные риски для российской валюты связаны по-прежнему с негативной геополитической обстановкой и волатильностью нефтяных котировок, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Если верить консолидированному прогнозу аналитиков, в первом квартале 2021 года доллар будет стоить 73,4 рубля, евро – 88 рублей, во втором квартале – 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале – 71,25 и 86,8 рубля, в четвертом квартале – 71,6 и 84,9 рубля. "Многие аналитики считают рубль рискованным активом. В периоды дестабилизации финансового рынка от таких активов часто избавляются", - отметила Храмова.
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синергия, рубль, экономика
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Геополитические риски и внешний фон давили на стабильность рубля
в 2020 году. В 2021 году основные риски для российской валюты связаны по-прежнему с негативной геополитической обстановкой и волатильностью нефтяных котировок, рассказывает агентству "Прайм"
доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия
" Алиса Храмова.
"В 2020-м произошло много событий и факторов, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021 году, в частности, на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США. Новый президент Джо Байден неоднократно заявлял о намерении "разобраться" с влиянием России на Америку и ввести новые санкции в отношении РФ, усилив тем самым давление на рубль", - напоминает экономист.
Если верить консолидированному прогнозу аналитиков, в первом квартале 2021 года доллар будет стоить 73,4 рубля, евро – 88 рублей, во втором квартале – 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале – 71,25 и 86,8 рубля, в четвертом квартале – 71,6 и 84,9 рубля.
"Многие аналитики считают рубль рискованным активом. В периоды дестабилизации финансового рынка от таких активов часто избавляются", - отметила Храмова.