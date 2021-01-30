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В Краснодаре прохожие спасли провалившихся под лед школьников
В Краснодаре прохожие спасли провалившихся под лед школьников
Двое школьников в Краснодаре вышли гулять на лед озера Карасун и провалились, их спасли случайные прохожие, сообщает УМВД по Краснодару. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:50
2021-01-30T18:46
хорошие новости
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 янв — РИА Новости. Двое школьников в Краснодаре вышли гулять на лед озера Карасун и провалились, их спасли случайные прохожие, сообщает УМВД по Краснодару.В местных телеграм-каналах появилось видео, на котором заметно, как два ребенка барахтаются в полынье, на помощь им приходят двое взрослых и помогают выбраться на берег.Как отмечает городская полиция, инцидент произошел в пятницу."В полицию Краснодара поступило сообщение, что на озере Карасун несовершеннолетние провалились под лед", — сообщили в УМВД.По данным управления, трое школьников в возрасте 12-13 лет перед уроками решили прогуляться у озера."Двое из них вышли на лед, один остался на берегу. В результате дети провалились под лед. Спасти их удалось случайным очевидцам, которые пришли на помощь, помогли детям выбраться на сушу и отвели в ближайшее кафе, где они согрелись. Впоследствии дети были переданы их родителям", — добавили в пресс-службе ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Краснодаре мужчины бросились в озеро, чтобы спасти провалившихся под лед школьников
В Краснодаре мужчины бросились в озеро, чтобы спасти провалившихся под лед школьников
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краснодар, происшествия

В Краснодаре прохожие спасли провалившихся под лед школьников

17:50 30.01.2021 (обновлено: 18:46 30.01.2021)
 
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КРАСНОДАР, 30 янв — РИА Новости. Двое школьников в Краснодаре вышли гулять на лед озера Карасун и провалились, их спасли случайные прохожие, сообщает УМВД по Краснодару.
В местных телеграм-каналах появилось видео, на котором заметно, как два ребенка барахтаются в полынье, на помощь им приходят двое взрослых и помогают выбраться на берег.
Как отмечает городская полиция, инцидент произошел в пятницу.
"В полицию Краснодара поступило сообщение, что на озере Карасун несовершеннолетние провалились под лед", — сообщили в УМВД.
По данным управления, трое школьников в возрасте 12-13 лет перед уроками решили прогуляться у озера.
"Двое из них вышли на лед, один остался на берегу. В результате дети провалились под лед. Спасти их удалось случайным очевидцам, которые пришли на помощь, помогли детям выбраться на сушу и отвели в ближайшее кафе, где они согрелись. Впоследствии дети были переданы их родителям", — добавили в пресс-службе ведомства.
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