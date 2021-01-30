https://ria.ru/20210130/prokhozhie-1595289466.html

В Краснодаре прохожие спасли провалившихся под лед школьников

В Краснодаре прохожие спасли провалившихся под лед школьников

Двое школьников в Краснодаре вышли гулять на лед озера Карасун и провалились, их спасли случайные прохожие, сообщает УМВД по Краснодару. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:50

2021-01-30T17:50

2021-01-30T18:46

хорошие новости

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595293217_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0b04557f0c120e4abe41d855a8b9ba78.jpg

КРАСНОДАР, 30 янв — РИА Новости. Двое школьников в Краснодаре вышли гулять на лед озера Карасун и провалились, их спасли случайные прохожие, сообщает УМВД по Краснодару.В местных телеграм-каналах появилось видео, на котором заметно, как два ребенка барахтаются в полынье, на помощь им приходят двое взрослых и помогают выбраться на берег.Как отмечает городская полиция, инцидент произошел в пятницу."В полицию Краснодара поступило сообщение, что на озере Карасун несовершеннолетние провалились под лед", — сообщили в УМВД.По данным управления, трое школьников в возрасте 12-13 лет перед уроками решили прогуляться у озера."Двое из них вышли на лед, один остался на берегу. В результате дети провалились под лед. Спасти их удалось случайным очевидцам, которые пришли на помощь, помогли детям выбраться на сушу и отвели в ближайшее кафе, где они согрелись. Впоследствии дети были переданы их родителям", — добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210128/moroz-1595024015.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Краснодаре мужчины бросились в озеро, чтобы спасти провалившихся под лед школьников В Краснодаре мужчины бросились в озеро, чтобы спасти провалившихся под лед школьников 2021-01-30T17:50 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия