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Пожар на северо-западе Москвы локализовали
Пожар на северо-западе Москвы локализовали
Пожар на северо-западе Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:59
2021-01-30T13:59
2021-01-30T14:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее столичное ГУМЧС сообщало, что на территории промзоны в Москве горит топливозаправщик."В 13.46 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210130/pozhar-1595257379.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия