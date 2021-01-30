https://ria.ru/20210130/nato-1595227331.html

Российский МИД не планирует контакты с генсеком НАТО

Российский МИД не планирует контакты с генсеком НАТО

Руководство министерства иностранных дел России пока не планирует контакты, в том числе в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:31

2021-01-30T01:31

2021-01-30T01:31

россия

нато

александр грушко

йенс столтенберг

в мире

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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Руководство министерства иностранных дел России пока не планирует контакты, в том числе в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но готова к ним, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации.На вопрос, есть ли в планах руководства МИД РФ контакты с генсеком НАТО, Грушко ответил: "Пока не рассматриваются"."Позитивной повестки (в военной сфере в отношениях с НАТО) нет. Все решения приняты. А с точки зрения политики - НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все", - сказал Грушко."Но тем не менее хочу сказать, что мы от контактов не уходим, и если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору", - сказал заместитель министра иностранных дел России.

https://ria.ru/20210128/esminets-1595043477.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, александр грушко, йенс столтенберг, в мире