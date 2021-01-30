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Российский МИД не планирует контакты с генсеком НАТО
Российский МИД не планирует контакты с генсеком НАТО
Руководство министерства иностранных дел России пока не планирует контакты, в том числе в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:31
2021-01-30T01:31
россия
нато
александр грушко
йенс столтенберг
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Руководство министерства иностранных дел России пока не планирует контакты, в том числе в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но готова к ним, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации.На вопрос, есть ли в планах руководства МИД РФ контакты с генсеком НАТО, Грушко ответил: "Пока не рассматриваются"."Позитивной повестки (в военной сфере в отношениях с НАТО) нет. Все решения приняты. А с точки зрения политики - НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все", - сказал Грушко."Но тем не менее хочу сказать, что мы от контактов не уходим, и если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору", - сказал заместитель министра иностранных дел России.
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россия, нато, александр грушко, йенс столтенберг, в мире

Российский МИД не планирует контакты с генсеком НАТО

01:31 30.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Руководство министерства иностранных дел России пока не планирует контакты, в том числе в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но готова к ним, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.
Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации.
На вопрос, есть ли в планах руководства МИД РФ контакты с генсеком НАТО, Грушко ответил: "Пока не рассматриваются".
"Позитивной повестки (в военной сфере в отношениях с НАТО) нет. Все решения приняты. А с точки зрения политики - НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все", - сказал Грушко.
"Но тем не менее хочу сказать, что мы от контактов не уходим, и если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору", - сказал заместитель министра иностранных дел России.
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