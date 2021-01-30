https://ria.ru/20210130/muzyka-1595187763.html

"Мумий Тролль" выпустил макси-сингл и клип на одну из песен

"Мумий Тролль" выпустил макси-сингл и клип на одну из песен

У группы "Мумий Тролль" вышел новый макси-сингл "Ecosystem", который стал дополнением к выпущенному в декабре альбому "После зла". РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T02:44

2021-01-30T02:44

2021-01-30T02:44

культура

музыка

новости культуры

мумий тролль

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. У группы "Мумий Тролль" вышел новый макси-сингл "Ecosystem", который стал дополнением к выпущенному в декабре альбому "После зла"."Макси-сингл "Ecosystem" — международный проект музыкальных коллабораций с инди-группой Lucius, немецким хип-хоп музыкантом K7 и бельгийским музыкантом-мультиинструменталистом Mustii.Обложку нарисовал киевский художник с ником Waone. Он известен сюрреалистическими черно-белыми и цветными муралами.Клип на композицию "Экосистема" — четвертый в видеографии альбома "После Зла". Режиссер ролика — Дэнни Дрисдейл из Калифорнии, в которым группа сотрудничает уже не в первый раз. Он снимал видео на трек "Лето без интернета" и фильм "SOS Матросу".

https://ria.ru/20201205/lagutenko-1587651873.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, мумий тролль