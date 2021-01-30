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Власти Москвы прокомментировали закрытие магазинов и кафе во время акций
Власти Москвы прокомментировали закрытие магазинов и кафе во время акций
Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T18:49
2021-01-30T18:49
2021-01-30T19:34
алексей немерюк
гум
генеральная прокуратура рф
москва
новосибирск
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Как заявил собеседник агентства, столичные власти не будут проверять соблюдение этих рекомендаций. Предполагается, что заведения приостановят работу с 11:00 до 19:00 мск."А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью", — пояснил он.По его словам, закрытие магазинов и кафе — это стандартная практика, "регулярно при крупных мероприятиях они закрываются". Компенсаций за это не предусмотрено.Немерюк добавил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было.Власти Москвы приносят извинения за предоставленные неудобства."Но все это связано с тем, что могут быть всякие неприятные ситуации, какие-то провокации", — подчеркнул Немерюк.В воскресенье в связи с призывами к несогласованным акциям на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов.Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках, по которой грозит до 15 лет колонии. Пока она не фигурирует в делах — за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а за призывы к погромам. В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В МВД заметили, что сделают все необходимое, чтобы обеспечить общественный порядок.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Как подчеркнул президент Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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алексей немерюк, гум, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирск
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы
во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
"Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре <...> и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение — ГУМ, ЦУМ, "Детский мир", "Охотный ряд", — что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет", — сказал Немерюк.
Как заявил собеседник агентства, столичные власти не будут проверять соблюдение этих рекомендаций. Предполагается, что заведения приостановят работу с 11:00 до 19:00 мск.
"А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью", — пояснил он.
По его словам, закрытие магазинов и кафе — это стандартная практика, "регулярно при крупных мероприятиях они закрываются". Компенсаций за это не предусмотрено.
Немерюк добавил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было.
Власти Москвы приносят извинения за предоставленные неудобства.
"Но все это связано с тем, что могут быть всякие неприятные ситуации, какие-то провокации", — подчеркнул Немерюк.
В воскресенье в связи с призывами к несогласованным акциям на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов.
Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура
и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках, по которой грозит до 15 лет колонии. Пока она не фигурирует в делах — за исключением Новосибирска
, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а за призывы к погромам. В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В МВД заметили, что сделают все необходимое, чтобы обеспечить общественный порядок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Как подчеркнул президент Владимир Путин
, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".