https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595247357.html

В Москве выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге - 2512, Москве - 2430, Подмосковье - 1069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:11

2021-01-30T11:11

2021-01-30T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге - 2512, Москве - 2430, Подмосковье - 1069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург 2512, 2 Москва 2430, 3 Московская область 1069", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки в Чукотском автономном округе - 10, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 7.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246492.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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