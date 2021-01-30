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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595247357.html
В Москве выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге - 2512, Москве - 2430, Подмосковье - 1069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:11
2021-01-30T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге - 2512, Москве - 2430, Подмосковье - 1069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург 2512, 2 Москва 2430, 3 Московская область 1069", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки в Чукотском автономном округе - 10, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 7.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусом

11:11 30.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге - 2512, Москве - 2430, Подмосковье - 1069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург 2512, 2 Москва 2430, 3 Московская область 1069", - говорится в сообщении.
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В России за сутки выявили 19 032 случая заражения коронавирусом
Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки в Чукотском автономном округе - 10, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 7.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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