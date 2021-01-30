https://ria.ru/20210130/kipr-1595226406.html
Грушко рассказал о позиции России по кипрскому урегулированию
Грушко рассказал о позиции России по кипрскому урегулированию
Позиция России по кипрскому урегулированию остается неизменной – решение должно опираться на резолюции Совета Безопасности ООН, при этом устаревшие военные... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:20
2021-01-30T01:20
2021-01-30T01:20
россия
кипр
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию остается неизменной – решение должно опираться на резолюции Совета Безопасности ООН, при этом устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.В марте ожидается неформальная пятисторонняя встреча при участии ООН. В связи с этим в СМИ появляется все больше публикаций о требованиях кипрско-турецкой стороны о создании двух государств."Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности. Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН", - добавил он.Замминистра отметил, что многое будет зависеть от того, какую позицию займут сами стороны."Но если говорить о концептуальной основе встречи, которая пройдет, и это подтверждено сигналами со стороны генерального секретаря ООН, она должна пройти в рамках тех резолюций Совета Безопасности ООН, которые в свое время определили путь, по которому должен двигаться процесс урегулирования", - сказал он.УрегулированиеПо инициативе генсека ООН Антониу Гуттериша готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра, а также Греции, Турции и Великобритании - трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Никос Анастасиадис и турок-киприотов Мустафа Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня - начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию, отказавшуюся вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра. Генсек ООН обещал лично поддерживать усилия по возобновлению процесса переговоров.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.Правительство Кипра заявляло, что высказывания турецкой и кипрско-турецкой стороны по поводу решения кипрской проблемы "не обнадеживают", но оно твердо привержено продолжать переговоры с четкими позициями.
https://ria.ru/20210111/kipr-1592524309.html
https://ria.ru/20201225/kipr-1590912674.html
https://ria.ru/20201127/kipr-1586542836.html
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россия, кипр, оон, в мире
АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости.
Позиция России
по кипрскому урегулированию остается неизменной – решение должно опираться на резолюции Совета Безопасности ООН
, при этом устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями СБ ООН
, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
в беседе с российскими журналистами в Афинах.
В марте ожидается неформальная пятисторонняя встреча при участии ООН. В связи с этим в СМИ появляется все больше публикаций о требованиях кипрско-турецкой стороны о создании двух государств.
"Чем ближе приближается момент, когда стороны в формате "ООН плюс 5" соберутся за столом – я не готов назвать это за столом переговоров – за столом обсуждения, тем больше спекуляций относительно того, на какой основе они будут вестись. Действительно, в последние годы из различных столиц доносятся сигналы о том, что наиболее реалистичной формулой будет создание двух государств, либо создание рыхлой федерации, либо конфедерации. Но наша позиция остается неизменной", - сказал Грушко.
"Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности. Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН", - добавил он.
Замминистра отметил, что многое будет зависеть от того, какую позицию займут сами стороны.
"Но если говорить о концептуальной основе встречи, которая пройдет, и это подтверждено сигналами со стороны генерального секретаря ООН, она должна пройти в рамках тех резолюций Совета Безопасности ООН, которые в свое время определили путь, по которому должен двигаться процесс урегулирования", - сказал он.
Урегулирование
По инициативе генсека ООН Антониу Гуттериша готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра
, а также Греции
, Турции
и Великобритании
- трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра
(ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Никос Анастасиадис
и турок-киприотов Мустафа Акынджи
договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии
. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня - начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию, отказавшуюся вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра. Генсек ООН обещал лично поддерживать усилия по возобновлению процесса переговоров.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
Правительство Кипра заявляло, что высказывания турецкой и кипрско-турецкой стороны по поводу решения кипрской проблемы "не обнадеживают", но оно твердо привержено продолжать переговоры с четкими позициями.