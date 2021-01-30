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Названы главные ошибки при приготовлении картофеля
Названы главные ошибки при приготовлении картофеля
Издание megastar.co.uk назвало основные ошибки при приготовлении картофеля. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:54
2021-01-30T11:27
общество
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Издание megastar.co.uk назвало основные ошибки при приготовлении картофеля.Как отмечает издание, картофель — один из самых универсальных продуктов на кухне, который сочетается практически с любым блюдом.Одна из ошибок при его приготовлении — неправильный выбор картофеля. Как указывается в статье, различные виды этого овоща предназначены для разных блюд, поэтому в каждом случае рекомендуется приобретать соответствующий картофель.Другая ошибка — варка картошки на максимальном огне. Это приводит к тому, что снаружи она переваривается, а середина останется сырой. Оптимальное время приготовления зависит от размера овоща, указывает megastar.co.uk. При этом картофельное пюре нужно готовить на слабом огне и не перегревать.Кроме того, нельзя жарить картошку в сыром виде. Для идеальной структуры — твердой снаружи и мягкой внутри — продукт необходимо предварительно отварить, после чего дать остыть и класть на сковороду.Еще одна ошибка — запекание картофеля при очень низкой температуре. Как пишет megastar.co.uk, в конвекционной печи овощ запекают в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.
https://ria.ru/20201230/oshibka-1591494750.html
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общество, в мире

Названы главные ошибки при приготовлении картофеля

06:54 30.01.2021 (обновлено: 11:27 30.01.2021)
 
© Depositphotos / trevorbКипящий картофель
Кипящий картофель - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Depositphotos / trevorb
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Издание megastar.co.uk назвало основные ошибки при приготовлении картофеля.
Как отмечает издание, картофель — один из самых универсальных продуктов на кухне, который сочетается практически с любым блюдом.
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30 декабря 2020, 02:30
Названа критическая ошибка при варке пельменей
Одна из ошибок при его приготовлении — неправильный выбор картофеля. Как указывается в статье, различные виды этого овоща предназначены для разных блюд, поэтому в каждом случае рекомендуется приобретать соответствующий картофель.
Другая ошибка — варка картошки на максимальном огне. Это приводит к тому, что снаружи она переваривается, а середина останется сырой. Оптимальное время приготовления зависит от размера овоща, указывает megastar.co.uk. При этом картофельное пюре нужно готовить на слабом огне и не перегревать.
Кроме того, нельзя жарить картошку в сыром виде. Для идеальной структуры — твердой снаружи и мягкой внутри — продукт необходимо предварительно отварить, после чего дать остыть и класть на сковороду.
Еще одна ошибка — запекание картофеля при очень низкой температуре. Как пишет megastar.co.uk, в конвекционной печи овощ запекают в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.
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