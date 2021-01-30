https://ria.ru/20210130/kartofel-1595233102.html

Названы главные ошибки при приготовлении картофеля

Названы главные ошибки при приготовлении картофеля

Издание megastar.co.uk назвало основные ошибки при приготовлении картофеля. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T06:54

2021-01-30T06:54

2021-01-30T11:27

общество

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Издание megastar.co.uk назвало основные ошибки при приготовлении картофеля.Как отмечает издание, картофель — один из самых универсальных продуктов на кухне, который сочетается практически с любым блюдом.Одна из ошибок при его приготовлении — неправильный выбор картофеля. Как указывается в статье, различные виды этого овоща предназначены для разных блюд, поэтому в каждом случае рекомендуется приобретать соответствующий картофель.Другая ошибка — варка картошки на максимальном огне. Это приводит к тому, что снаружи она переваривается, а середина останется сырой. Оптимальное время приготовления зависит от размера овоща, указывает megastar.co.uk. При этом картофельное пюре нужно готовить на слабом огне и не перегревать.Кроме того, нельзя жарить картошку в сыром виде. Для идеальной структуры — твердой снаружи и мягкой внутри — продукт необходимо предварительно отварить, после чего дать остыть и класть на сковороду.Еще одна ошибка — запекание картофеля при очень низкой температуре. Как пишет megastar.co.uk, в конвекционной печи овощ запекают в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.

https://ria.ru/20201230/oshibka-1591494750.html

https://ria.ru/20201010/kuritsa-1579129735.html

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2021

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