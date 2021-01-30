https://ria.ru/20210130/dtp-1595234088.html
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Три человека пострадали при столкновении частного автобуса с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T07:49
2021-01-30T07:49
2021-01-30T11:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьский
происшествия
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении частного автобуса с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием частного маршрутного автобуса марки ПАЗ и грузового автомобиля КАМАЗ произошло в 06.30 (мск) в башкирском городе Октябрьский.В ведомстве со ссылкой на центр медицины катастроф сообщают, что пострадавшие госпитализированы.По данным ГИБДД по региону, в аварии пострадал один человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский, происшествия