https://ria.ru/20210130/dtp-1595234088.html

В Башкирии три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Башкирии три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Три человека пострадали при столкновении частного автобуса с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T07:49

2021-01-30T07:49

2021-01-30T11:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

октябрьский

происшествия

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УФА, 30 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении частного автобуса с грузовиком в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием частного маршрутного автобуса марки ПАЗ и грузового автомобиля КАМАЗ произошло в 06.30 (мск) в башкирском городе Октябрьский.В ведомстве со ссылкой на центр медицины катастроф сообщают, что пострадавшие госпитализированы.По данным ГИБДД по региону, в аварии пострадал один человек.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595232960.html

октябрьский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский, происшествия