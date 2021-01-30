https://ria.ru/20210130/delo-1595260938.html

СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом

СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом

Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:38

2021-01-30T13:38

2021-01-30T13:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту смерти девушки 1998 года рождения, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволжского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.

https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595108246.html

россия

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия