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СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом
СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом
Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:38
2021-01-30T13:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту смерти девушки 1998 года рождения, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволжского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.
https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595108246.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом

13:38 30.01.2021 (обновлено: 13:39 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту смерти девушки 1998 года рождения, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволжского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.
По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 12:35
Двух мужчин задержали по делу об убийстве жителя Анапы
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
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