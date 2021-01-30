https://ria.ru/20210130/delo-1595260938.html
СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом
СК возбудил дело после гибели девушки под Петербургом
Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:38
2021-01-30T13:38
2021-01-30T13:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели девушки в Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту смерти девушки 1998 года рождения, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволжского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.
https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595108246.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия