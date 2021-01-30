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Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T02:18
2021-01-30T02:18
авто
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.Если ваша машина не застрахована и виновник не установлен, придется обращаться к специалистам и проводить экспертизу, чтобы установить причину возгорания. "Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено, дабы не рисковать репутацией", - обращает внимание Гавришев.
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авто

Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела

02:18 30.01.2021
 
© Sputnik / Тимур БатыршинСгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
"Сразу после возгорания владельцу необходимо вызывать пожарных и полицию. У полицейских необходимо потребовать составления справки о пожаре, при этом стоит внимательно проследить, чтобы в ней были точно указаны реквизиты авто и все обстоятельства произошедшего, так как это будет очень важно при обращении в страховую компанию и в суд", - советует он.
Если ваша машина не застрахована и виновник не установлен, придется обращаться к специалистам и проводить экспертизу, чтобы установить причину возгорания.
"Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено, дабы не рисковать репутацией", - обращает внимание Гавришев.
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