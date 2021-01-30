Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
© Sputnik / Тимур БатыршинСгоревший автомобиль
© Sputnik / Тимур Батыршин
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
"Сразу после возгорания владельцу необходимо вызывать пожарных и полицию. У полицейских необходимо потребовать составления справки о пожаре, при этом стоит внимательно проследить, чтобы в ней были точно указаны реквизиты авто и все обстоятельства произошедшего, так как это будет очень важно при обращении в страховую компанию и в суд", - советует он.
Если ваша машина не застрахована и виновник не установлен, придется обращаться к специалистам и проводить экспертизу, чтобы установить причину возгорания.
"Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено, дабы не рисковать репутацией", - обращает внимание Гавришев.
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