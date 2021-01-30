https://ria.ru/20210130/avtomobil-1595228691.html

Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела

Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела

Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T02:18

2021-01-30T02:18

2021-01-30T02:18

авто

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Автомобили возгораются не каждый день, но знать, какой ущерб вы можете получить, если это случится, чрезвычайно важно и необходимо. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.Если ваша машина не застрахована и виновник не установлен, придется обращаться к специалистам и проводить экспертизу, чтобы установить причину возгорания. "Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено, дабы не рисковать репутацией", - обращает внимание Гавришев.

https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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