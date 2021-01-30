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Акции GameStop, оказавшиеся в центре спекуляций, выросли на 68%
Акции GameStop, оказавшиеся в центре спекуляций, выросли на 68%
Акции ритейлера игровых консолей GameStop выросли на 68% в пятницу, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:21
2021-01-30T00:21
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Акции ритейлера игровых консолей GameStop выросли на 68% в пятницу, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами, ставившими на снижение акций магазина.По итогам торгов в пятницу акции GameStop подорожали на 131,4 доллара, до 325 долларов за штуку.Акции сети кинотеатров AMC, также оказавшиеся в центре интереса в последние дни, выросли на 53,65%, до 13,26 доллара за штуку.Тем временем ведущие индексы США снизились в районе 2% на опасениях волатильности.В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб - ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.
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сша, экономика

Акции GameStop, оказавшиеся в центре спекуляций, выросли на 68%

00:21 30.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Акции ритейлера игровых консолей GameStop выросли на 68% в пятницу, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами, ставившими на снижение акций магазина.
По итогам торгов в пятницу акции GameStop подорожали на 131,4 доллара, до 325 долларов за штуку.
Акции сети кинотеатров AMC, также оказавшиеся в центре интереса в последние дни, выросли на 53,65%, до 13,26 доллара за штуку.
Тем временем ведущие индексы США снизились в районе 2% на опасениях волатильности.
В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб - ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.
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