https://ria.ru/20210130/aktsii-1595224386.html

Акции GameStop, оказавшиеся в центре спекуляций, выросли на 68%

Акции GameStop, оказавшиеся в центре спекуляций, выросли на 68%

Акции ритейлера игровых консолей GameStop выросли на 68% в пятницу, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами,... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:21

2021-01-30T00:21

2021-01-30T00:21

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Акции ритейлера игровых консолей GameStop выросли на 68% в пятницу, отмечая очередной этап в противостоянии группы мелких инвесторов с крупными хедж-фондами, ставившими на снижение акций магазина.По итогам торгов в пятницу акции GameStop подорожали на 131,4 доллара, до 325 долларов за штуку.Акции сети кинотеатров AMC, также оказавшиеся в центре интереса в последние дни, выросли на 53,65%, до 13,26 доллара за штуку.Тем временем ведущие индексы США снизились в районе 2% на опасениях волатильности.В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб - ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, экономика