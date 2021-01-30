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При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных
При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных
Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:13
2021-01-30T09:39
катар
талибан
нангархар
афганистан
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News.По данным администрации местного губернатора, взрыв автомобиля произошел утром в субботу на блокпосту военных в уезде Ширзад. При этом, по словам главы полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.В свою очередь, заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари, как передает канал, сообщил о гибели 14 бойцов сил безопасности.Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20200628/1573590410.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/afganistan-1587566227.html
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катар, талибан, нангархар, афганистан, в мире

При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных

09:13 30.01.2021 (обновлено: 09:39 30.01.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News.
По данным администрации местного губернатора, взрыв автомобиля произошел утром в субботу на блокпосту военных в уезде Ширзад. При этом, по словам главы полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.
Полиция в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
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При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек
В свою очередь, заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари, как передает канал, сообщил о гибели 14 бойцов сил безопасности.
Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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КатарТалибанНангархарАфганистанВ мире
 
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