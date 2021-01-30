https://ria.ru/20210130/afganistan-1595238080.html

При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных

При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных

Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:13

2021-01-30T09:13

2021-01-30T09:39

катар

талибан

нангархар

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News.По данным администрации местного губернатора, взрыв автомобиля произошел утром в субботу на блокпосту военных в уезде Ширзад. При этом, по словам главы полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.В свою очередь, заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари, как передает канал, сообщил о гибели 14 бойцов сил безопасности.Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20200628/1573590410.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/afganistan-1587566227.html

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катар, талибан, нангархар, афганистан, в мире