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При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных
При взрыве на востоке Афганистана погибли восемь военных
Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:13
2021-01-30T09:13
2021-01-30T09:39
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News.По данным администрации местного губернатора, взрыв автомобиля произошел утром в субботу на блокпосту военных в уезде Ширзад. При этом, по словам главы полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.В свою очередь, заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари, как передает канал, сообщил о гибели 14 бойцов сил безопасности.Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20200628/1573590410.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/afganistan-1587566227.html
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