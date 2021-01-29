https://ria.ru/20210129/youtube-1595167252.html

Как скачать видео с YouTube: способы загрузки на компьютер и смартфон

Как скачать видео с YouTube: способы загрузки на компьютер и смартфон

Часто скачивание видеофайлов с видеохостинга становится проблемой. Как облегчить этот процесс – в материале РИА. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:56

2021-01-29T16:56

2021-01-29T16:56

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Часто скачивание видеофайлов с видеохостинга становится проблемой. Как облегчить этот процесс – в материале РИА.На любое устройство с помощью онлайн-сервисовЭтот способ, как скачать видео из YouTube, не требует установки на компьютер или смартфон дополнительных программ. Все, что нужно, - это специальный сайт-загрузчик, каких в Сети великое множество.Сначала необходимо скопировать ссылку на нужный видеоролик на YouTube, затем открыть найденный сайт для закачивания через браузер, вставить ссылку в специальной строку, выбрать нужное качество и формат конечного файла, нажать кнопку загрузки и дождаться, когда ролик загрузится на устройство.На iPhone или iPad такую процедуру нужно проделывать обязательно через браузер Safari. Через другие на "яблочной продукции" нельзя скачать видео с YouTube. При этом важно, чтобы на гаджете от Apple стояла iOS 13 либо новее или iPadOS.Как сохранить видео с YouTube с помощью расширений для браузераЕще один удобный способ, как скачать видео с Ютуба на компьютер, - установить специальное расширение для браузера. После этого под видеороликами появляется кнопка загрузки, одним нажатием на которую файл скачивается на устройство. Однако Google выступает против загрузки данных с Youtube, потому специальные расширения часто удаляют из официальных магазинов браузеров. Установить плагины можно, поискав сайты с ними в Сети. Как скачать видео с YouTube на компьютер с помощью десктопных программДля того, чтобы скачать видео с Youtube , подходят и десктопные программы. Они особенно полезны, когда загружать с видеохостинга на компьютер приходится часто.Сначала необходимо скачать установочный файл одного из представленных в интернете десктопных сервисов, установить его на ПК, после чего можно приступать к загрузке видео.Для этого нужно скопировать ссылку на ролик в Ютубе, вставить ее в специальное окно в десктопной программе, выбрать параметры (формат и качество) для файла, нажать кнопку закачки и дождаться, когда видео загрузится на компьютер. Также такие сервисы способны конвертировать ролик в другие форматы.Как сохранить видео с YouTube на Android с помощью приложенийОдин из способов, как скачивать видео с Ютуба через смартфон на платформе Android, - это установить специальное приложение. В Play Market найти такое бывает сложно. Google удаляет утилиты, поскольку компании невыгодно терять доход от просмотров роликов. Однако найти их в Интернете можно. Кроме того, многие разработчики предлагают утилиты в виде APK-файлов, которые позволяют произвести установку, не заходя в Play Market.Как закачать видео с YouTube на iPhone или iPad с помощью DocumentsПомощником в вопросе, как скачать с Ютуба видео на Айфон или Айпад, может стать бесплатная iOS-программа под названием Documents. Это менеджер файлов, в который встроен браузер. Он, в свою очередь, способен легко скачивать видеоролики из Сети по прямой ссылке.Процесс скачивания поэтапно выглядит так:1. Нужно скопировать ссылку на нужный ролик.2. Открыть браузер в Documents.3. Найти любой сайт для онлайн-скачивания видео с YouTube бесплатно. 4. Вставить скопированную заранее ссылку в строку для закачивания и нажать на кнопку загрузки. На этом этапе также можно выбрать нужный формат и название видеоролика.5. Возвращаемся в основное меню приложения Documents и открываем папку "Загрузки".6. Нажимаем на три точки в нижнем правом углу скачанного видео и во всплывшем меню выбираем "Фото". После этого нажимаем "Переместить". Видеофайл появится в галерее устройства.

https://ria.ru/20210128/razryadka-1594884048.html

https://ria.ru/20201027/smartfon-1581793293.html

https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, youtube, apple, технологии