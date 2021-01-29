https://ria.ru/20210129/yaponiya-1595068219.html

В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу

В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:28

2021-01-29T08:28

2021-01-29T08:28

хоккайдо

япония

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо.Самолет следовал рейсом из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на Хоккайдо. После посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 32 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет затем был отбуксирован с зоны безопасности ВПП.Причиной происшествия стал сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость.

https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html

хоккайдо

япония

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2021

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хоккайдо, япония