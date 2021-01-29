https://ria.ru/20210129/yaponiya-1595068219.html
В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу
В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу
Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:28
2021-01-29T08:28
2021-01-29T08:28
хоккайдо
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_d0f11e55123214ad7f0077f47d31852d.jpg
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо.Самолет следовал рейсом из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на Хоккайдо. После посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 32 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет затем был отбуксирован с зоны безопасности ВПП.Причиной происшествия стал сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость.
https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html
хоккайдо
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_292:0:2000:1281_1920x0_80_0_0_96b3fbe367e4ac27362d18c5b16cb34f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хоккайдо, япония