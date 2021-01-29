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В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу
В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу
Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:28
2021-01-29T08:28
хоккайдо
япония
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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо.Самолет следовал рейсом из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на Хоккайдо. После посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 32 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет затем был отбуксирован с зоны безопасности ВПП.Причиной происшествия стал сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость.
https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html
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хоккайдо, япония

В Японии самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу

08:28 29.01.2021
 
© AP Photo / Itsuo InouyeСамолеты авиакомпании Japan Airlines
Самолеты авиакомпании Japan Airlines - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Itsuo Inouye
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании JAL (Japan Airlines) при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило агентство Киодо.
Самолет следовал рейсом из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на Хоккайдо. После посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из 32 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет затем был отбуксирован с зоны безопасности ВПП.
Причиной происшествия стал сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость.
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