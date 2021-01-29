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Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника"
Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) в пятницу, стороны хотели бы,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:35
2021-01-29T17:35
светлана тихановская
россия
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
польша
люблин
белоруссия
литва
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) в пятницу, стороны хотели бы, чтобы Белоруссия в будущем присоединилась к формату, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.Ранее Кулеба сообщил, что главы министерств иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели онлайн-встречу в формате "Люблинского треугольника". Формат был создан совместной декларацией глав МИД этих трех стран летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура."Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, которую мы послушали, выслушали ее видение ситуации в Белоруссии, ее ожидания от международного сообщества, и обсудили ситуацию в небезразличной нам соседней стране", - заявил Кулеба на брифинге.По его словам, без Белоруссии формат "Люблинского треугольника" немного неполный, поэтому его участники хотели бы видеть Белоруссию в его составе.Кроме того, Кулеба сообщил, что переговоры "Люблинского треугольника" были длительными и очень теплыми. Стороны пришли к согласию, что необходимо развивать этот формат как важное и влиятельное международное объединение в центральной Европе. Также, по его словам, стороны обсудили противодействие коронавирусу, вакцинацию, "противодействие агрессивной политики Российской Федерации в Европе и российскую агрессию против Украины".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html
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светлана тихановская, россия, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, польша, люблин, белоруссия, литва, украина, в мире

Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника"

17:35 29.01.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) в пятницу, стороны хотели бы, чтобы Белоруссия в будущем присоединилась к формату, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.
Ранее Кулеба сообщил, что главы министерств иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели онлайн-встречу в формате "Люблинского треугольника". Формат был создан совместной декларацией глав МИД этих трех стран летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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"Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, которую мы послушали, выслушали ее видение ситуации в Белоруссии, ее ожидания от международного сообщества, и обсудили ситуацию в небезразличной нам соседней стране", - заявил Кулеба на брифинге.
По его словам, без Белоруссии формат "Люблинского треугольника" немного неполный, поэтому его участники хотели бы видеть Белоруссию в его составе.
"Мы бы хотели, чтобы в конце концов демократическая Белоруссия присоединилась и превратила "Люблинский треугольник" на "Люблинский квадрат". Но время для этого еще не наступило. В то же время мы все понимаем, что ситуация в Белоруссии имеет влияние не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, а на ситуацию в регионе в целом. Поэтому сегодня разговор с Тихановской прошел в региональном формате", - добавил Кулеба.
Кроме того, Кулеба сообщил, что переговоры "Люблинского треугольника" были длительными и очень теплыми. Стороны пришли к согласию, что необходимо развивать этот формат как важное и влиятельное международное объединение в центральной Европе. Также, по его словам, стороны обсудили противодействие коронавирусу, вакцинацию, "противодействие агрессивной политики Российской Федерации в Европе и российскую агрессию против Украины".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
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Светлана ТихановскаяРоссияДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныПольшаЛюблинБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
 
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