https://ria.ru/20210129/tikhanovskaya-1595176101.html

Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника"

Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) в пятницу, стороны хотели бы,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:35

2021-01-29T17:35

2021-01-29T17:35

светлана тихановская

россия

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

польша

люблин

белоруссия

литва

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) в пятницу, стороны хотели бы, чтобы Белоруссия в будущем присоединилась к формату, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.Ранее Кулеба сообщил, что главы министерств иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели онлайн-встречу в формате "Люблинского треугольника". Формат был создан совместной декларацией глав МИД этих трех стран летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура."Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, которую мы послушали, выслушали ее видение ситуации в Белоруссии, ее ожидания от международного сообщества, и обсудили ситуацию в небезразличной нам соседней стране", - заявил Кулеба на брифинге.По его словам, без Белоруссии формат "Люблинского треугольника" немного неполный, поэтому его участники хотели бы видеть Белоруссию в его составе.Кроме того, Кулеба сообщил, что переговоры "Люблинского треугольника" были длительными и очень теплыми. Стороны пришли к согласию, что необходимо развивать этот формат как важное и влиятельное международное объединение в центральной Европе. Также, по его словам, стороны обсудили противодействие коронавирусу, вакцинацию, "противодействие агрессивной политики Российской Федерации в Европе и российскую агрессию против Украины".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html

https://ria.ru/20210110/vybory-1592475617.html

россия

польша

люблин

белоруссия

литва

украина

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