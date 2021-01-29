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Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор
Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор
Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:06
2021-01-29T11:06
россия
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. Защита Шамсутдинова обжаловала это решение."Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал Грицко.Он добавил, что потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html
https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593786645.html
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россия, рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

11:06 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.
Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. Защита Шамсутдинова обжаловала это решение.
Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:33
Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
"Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал Грицко.
Он добавил, что потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 12:35
Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова
 
РоссияРамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
 
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