https://ria.ru/20210129/shamsutdinov-1595089176.html

Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:06

2021-01-29T11:06

2021-01-29T11:06

россия

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. Защита Шамсутдинова обжаловала это решение."Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал Грицко.Он добавил, что потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html

https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593786645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия