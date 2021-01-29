https://ria.ru/20210129/pogoda-1595066949.html

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:01

2021-01-29T08:01

2021-01-29T09:45

александр синенков

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594036721_0:200:2850:1803_1920x0_80_0_0_c9fe825098055735feb24f7b7f3c5a38.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.К концу пятницы в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем.

https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москве сильный снегопад В Москве сильный снегопад 2021-01-29T08:01 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество