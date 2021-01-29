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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:01
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александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.К концу пятницы в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем.
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В Москве сильный снегопад
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александр синенков, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

08:01 29.01.2021 (обновлено: 09:45 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие расчищают от снега и наледи Патриарший мост в Москве
Рабочие расчищают от снега и наледи Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температура около нуля, по области от минус трех до плюс двух. Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду, порывистый", — рассказал он.

По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
К концу пятницы в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем.
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