https://ria.ru/20210129/pogoda-1595066949.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:01
2021-01-29T08:01
2021-01-29T09:45
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидают снег, гололедица, порывистый ветер и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.К концу пятницы в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем.
https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html
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В Москве сильный снегопад
В Москве сильный снегопад
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александр синенков, погода, москва, общество