https://ria.ru/20210129/poco-1594933287.html

Обзор Poco M3: антикризисный смартфон с гигантским аккумулятором

Обзор Poco M3: антикризисный смартфон с гигантским аккумулятором

Первый смартфон бренда Poco, объявившего о формальной независимости от Xiaomi, M3 доступен в России с конца декабря. Охарактеризовать его можно кратко — всего... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T11:09

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Первый смартфон бренда Poco, объявившего о формальной независимости от Xiaomi, M3 доступен в России с конца декабря. Охарактеризовать его можно кратко — всего побольше и подешевле. Корреспондент РИА Новости протестировал гаджет.ДизайнСлучайно так вышло или нет, но смартфон, показанный на исходе ноября, очень похож на OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, вышедший в поддержку небезызвестной видеоигры. В черном цвете это еще не так заметно, а вот в желтом — вылитый. Если же отвлечься от дизайнерских совпадений, Poco M3 выглядит очень достойным представителем бюджетного сегмента, особенно на фоне аляповатых конкурентов.Кому-то не понравятся широкие рамки экрана, но это издержки цены. Каплевидный вырез под фронтальную камеру компактный и аккуратный. Да и габариты терпимы по современным меркам. И, что совсем неожиданно для гигантской батареи, весит гаджет всего 200 граммов.При таких характеристиках это результат широкого применения пластика в корпусе. Задняя панель даже получила текстуру под кожу. С этим есть проблемы. Да, это лучше, чем глянец, и в руке сидит такой телефон крепко. Но текстура собирает грязь и пыль — поэтому в комплекте предусмотрен чехол.Однозначный минус — нет индикатора событий. В Poco сэкономили на мелочи, и теперь каждый раз, чтобы узнать о пропущенном звонке или сообщении из мессенджера, приходится включать экран.ДисплейТехнология IPS, 6,53-дюйма. Разрешение — 1080 x 2340 точек, довольно редкое в таком классе. Это дает огромное преимущество по детализации картинки — "лесенки" пикселей в шрифтах тут не увидит даже человек со стопроцентным зрением. Но яркости в некоторых сценариях не хватает.Хоть Poco отныне и независимая компания, смартфон работает на оболочке MIUI, с соответствующими фишками по настройке цветокора экрана. И, к сожалению, все та же странная автояркость, когда после ее отключения система не возвращается на исходное значение.Удивляет Poco M3 тем, насколько у стекла дисплея качественное олеофобное покрытие. Палец по экрану скользит без проблем, а отпечатки стираются легче. Этим не могут похвастаться и некоторые флагманские смартфоны.КамерыPoco M3 — смартфон недорогой, а значит, без продвинутых возможностей по части фото и камер. Но это не совсем так.Формально у Poco M3 камерный блок из трех сенсоров — основной 48 Мп, двухмегапиксельный макросенсор и датчик для размытия фона на два мегапикселя. Про два последних можно смело забыть, большинство потребителей с радостью поменяли бы их на простенький датчик со сверхширокоугольной линзой. Кстати, в родственной компании Xiaomi примерно в тот же бюджет его уложили — в популярной модели Redmi 9.При хорошем освещении основная камера ожидаемо выдает неплохие снимки. По умолчанию съемка ведется в разрешении 12 Мп, 48-мегапиксельный снимок — в специальном разделе камеры. Правда, детализация от этого не выигрывает. В зимних сумерках поможет ночной режим, который, традиционно для продукции Xiaomi, хорошо справляется с задачей осветлить снимок. Но сам процесс долгий, ощущается невысокая производительность смартфона.Ограничения заметны и в видеосъемке. Poco M3 пишет ролики в 1080P с 30 кадрами в секунду, что по сегодняшним меркам выглядит устаревшим. Да и сносного качества удается добиться только при хорошем освещении.Производительность, память и коммуникацииЛюбители чипов компании Qualcomm могут радоваться — недорогой смартфон получил процессор Snapdragon 662. Эта 11-нанометровая платформа — фактически очередная модернизация "вечного" Snapdragon 660, вышедшего еще в середине десятых. Более того, видеоускоритель Adreno 610 формально слабее старого 512-го.В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 179 тысяч баллов, что примерно на уровне прошлогоднего Redmi 9 с процессором MTK. Тест на троттлинг гаджет прошел неуверенно, трубка активно сбрасывает тактовую частоту, показывая серьезные просадки производительности.Если отвлечься от синтетики, то очевидно, что с нынешней версией прошивки Poco M3 телефон довольно неторопливый, склонный к микролагам в интерфейсе. Кроме того, в MIUI часто дают рекламу. Она отключаемая, но когда пользуешься смартфоном из коробки, это раздражает.При желании поиграть в современные игрушки на Poco M3 можно. Только настройки графики, конечно, средние или низкие — "Танки" или PUBG не вызовут отторжения, а фреймрейт держится на уровне 40-50 кадров в секунду.У обеих версий Poco M3 четыре гигабайта оперативной памяти, что становится негласным минимумом для комфортной работы с Android. Накопитель — либо 64, либо 128 Гб. Последний еще и быстрее — выполнен по технологии UFS 2.2, а не 2.1, как у базового варианта. И, конечно, предусмотрена поддержка карты памяти. Одновременно можно установить и две nano-SIM.Для полноценной жизни в M3 есть практически все беспроводные коммуникации, не вызывающие нареканий. Более того, имеется и аудиоджек с поддержкой FM-радио. Наконец, порт USB-C — редкость в сегменте недорогих смартфонов. Но нет NFC и, соответственно, бесконтактных платежей.БезопасностьНекоторые производители и сейчас предлагают недорогие смартфоны без какого-либо сканера дактилоскопии. M3 — исключение. Сканер, встроенный в кнопку включения, работает быстро и без сбоев, даже если палец мокрый.Предусмотрена разблокировка по идентификации лица с помощью восьмимегапиксельной фронтальной камеры. Особо полагаться на это не стоит, но как дополнительный инструмент — почему бы и нет.АвтономностьОдин из главных козырей Poco M3 — автономность. Батарейка 6000 мАч при довольно экономичной платформе должна давать отличный результат. Тест Geekbench высадил смартфон за 11 часов, что очень неплохо.При реальной эксплуатации телефон выдержал два дня при серьезной нагрузке с бенчмарками, играми, частой навигацией, съемкой и прочим. А при типичном сценарии использования Poco M3 способен проработать на одном заряде и того больше, расходуя примерно 30 процентов в сутки. Наконец, смартфон готов непрерывно крутить локальное видео на протяжении 15 часов.Хорошо, что мода на изъятие блока питания из коробки не дошла до Poco M3. В комплекте — зарядка на 20 Вт, восполняющая большую батарейку за три с половиной часа. А еще M3 умеет заряжать другие устройства, но для этого понадобится кабель USB-C — USB-C.ИтогПервый смартфон от независимого бренда Poco получился интересным, но компромиссным. Сейчас версию 4/64 Гб предлагают в России за 13 490 рублей, за максимальную конфигурацию попросят 14 490 рублей. В этой ценовой категории конкурентов у Poco много.

https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии