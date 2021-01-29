https://ria.ru/20210129/poco-1594933287.html
Обзор Poco M3: антикризисный смартфон с гигантским аккумулятором
Обзор Poco M3: антикризисный смартфон с гигантским аккумулятором
Первый смартфон бренда Poco, объявившего о формальной независимости от Xiaomi, M3 доступен в России с конца декабря. Охарактеризовать его можно кратко — всего... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:00
2021-01-29T08:00
2021-01-29T11:09
наука
qualcomm
xiaomi inc
google android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Первый смартфон бренда Poco, объявившего о формальной независимости от Xiaomi, M3 доступен в России с конца декабря. Охарактеризовать его можно кратко — всего побольше и подешевле. Корреспондент РИА Новости протестировал гаджет.ДизайнСлучайно так вышло или нет, но смартфон, показанный на исходе ноября, очень похож на OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, вышедший в поддержку небезызвестной видеоигры. В черном цвете это еще не так заметно, а вот в желтом — вылитый. Если же отвлечься от дизайнерских совпадений, Poco M3 выглядит очень достойным представителем бюджетного сегмента, особенно на фоне аляповатых конкурентов.Кому-то не понравятся широкие рамки экрана, но это издержки цены. Каплевидный вырез под фронтальную камеру компактный и аккуратный. Да и габариты терпимы по современным меркам. И, что совсем неожиданно для гигантской батареи, весит гаджет всего 200 граммов.При таких характеристиках это результат широкого применения пластика в корпусе. Задняя панель даже получила текстуру под кожу. С этим есть проблемы. Да, это лучше, чем глянец, и в руке сидит такой телефон крепко. Но текстура собирает грязь и пыль — поэтому в комплекте предусмотрен чехол.Однозначный минус — нет индикатора событий. В Poco сэкономили на мелочи, и теперь каждый раз, чтобы узнать о пропущенном звонке или сообщении из мессенджера, приходится включать экран.ДисплейТехнология IPS, 6,53-дюйма. Разрешение — 1080 x 2340 точек, довольно редкое в таком классе. Это дает огромное преимущество по детализации картинки — "лесенки" пикселей в шрифтах тут не увидит даже человек со стопроцентным зрением. Но яркости в некоторых сценариях не хватает.Хоть Poco отныне и независимая компания, смартфон работает на оболочке MIUI, с соответствующими фишками по настройке цветокора экрана. И, к сожалению, все та же странная автояркость, когда после ее отключения система не возвращается на исходное значение.Удивляет Poco M3 тем, насколько у стекла дисплея качественное олеофобное покрытие. Палец по экрану скользит без проблем, а отпечатки стираются легче. Этим не могут похвастаться и некоторые флагманские смартфоны.КамерыPoco M3 — смартфон недорогой, а значит, без продвинутых возможностей по части фото и камер. Но это не совсем так.Формально у Poco M3 камерный блок из трех сенсоров — основной 48 Мп, двухмегапиксельный макросенсор и датчик для размытия фона на два мегапикселя. Про два последних можно смело забыть, большинство потребителей с радостью поменяли бы их на простенький датчик со сверхширокоугольной линзой. Кстати, в родственной компании Xiaomi примерно в тот же бюджет его уложили — в популярной модели Redmi 9.При хорошем освещении основная камера ожидаемо выдает неплохие снимки. По умолчанию съемка ведется в разрешении 12 Мп, 48-мегапиксельный снимок — в специальном разделе камеры. Правда, детализация от этого не выигрывает. В зимних сумерках поможет ночной режим, который, традиционно для продукции Xiaomi, хорошо справляется с задачей осветлить снимок. Но сам процесс долгий, ощущается невысокая производительность смартфона.Ограничения заметны и в видеосъемке. Poco M3 пишет ролики в 1080P с 30 кадрами в секунду, что по сегодняшним меркам выглядит устаревшим. Да и сносного качества удается добиться только при хорошем освещении.Производительность, память и коммуникацииЛюбители чипов компании Qualcomm могут радоваться — недорогой смартфон получил процессор Snapdragon 662. Эта 11-нанометровая платформа — фактически очередная модернизация "вечного" Snapdragon 660, вышедшего еще в середине десятых. Более того, видеоускоритель Adreno 610 формально слабее старого 512-го.В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 179 тысяч баллов, что примерно на уровне прошлогоднего Redmi 9 с процессором MTK. Тест на троттлинг гаджет прошел неуверенно, трубка активно сбрасывает тактовую частоту, показывая серьезные просадки производительности.Если отвлечься от синтетики, то очевидно, что с нынешней версией прошивки Poco M3 телефон довольно неторопливый, склонный к микролагам в интерфейсе. Кроме того, в MIUI часто дают рекламу. Она отключаемая, но когда пользуешься смартфоном из коробки, это раздражает.При желании поиграть в современные игрушки на Poco M3 можно. Только настройки графики, конечно, средние или низкие — "Танки" или PUBG не вызовут отторжения, а фреймрейт держится на уровне 40-50 кадров в секунду.У обеих версий Poco M3 четыре гигабайта оперативной памяти, что становится негласным минимумом для комфортной работы с Android. Накопитель — либо 64, либо 128 Гб. Последний еще и быстрее — выполнен по технологии UFS 2.2, а не 2.1, как у базового варианта. И, конечно, предусмотрена поддержка карты памяти. Одновременно можно установить и две nano-SIM.Для полноценной жизни в M3 есть практически все беспроводные коммуникации, не вызывающие нареканий. Более того, имеется и аудиоджек с поддержкой FM-радио. Наконец, порт USB-C — редкость в сегменте недорогих смартфонов. Но нет NFC и, соответственно, бесконтактных платежей.БезопасностьНекоторые производители и сейчас предлагают недорогие смартфоны без какого-либо сканера дактилоскопии. M3 — исключение. Сканер, встроенный в кнопку включения, работает быстро и без сбоев, даже если палец мокрый.Предусмотрена разблокировка по идентификации лица с помощью восьмимегапиксельной фронтальной камеры. Особо полагаться на это не стоит, но как дополнительный инструмент — почему бы и нет.АвтономностьОдин из главных козырей Poco M3 — автономность. Батарейка 6000 мАч при довольно экономичной платформе должна давать отличный результат. Тест Geekbench высадил смартфон за 11 часов, что очень неплохо.При реальной эксплуатации телефон выдержал два дня при серьезной нагрузке с бенчмарками, играми, частой навигацией, съемкой и прочим. А при типичном сценарии использования Poco M3 способен проработать на одном заряде и того больше, расходуя примерно 30 процентов в сутки. Наконец, смартфон готов непрерывно крутить локальное видео на протяжении 15 часов.Хорошо, что мода на изъятие блока питания из коробки не дошла до Poco M3. В комплекте — зарядка на 20 Вт, восполняющая большую батарейку за три с половиной часа. А еще M3 умеет заряжать другие устройства, но для этого понадобится кабель USB-C — USB-C.ИтогПервый смартфон от независимого бренда Poco получился интересным, но компромиссным. Сейчас версию 4/64 Гб предлагают в России за 13 490 рублей, за максимальную конфигурацию попросят 14 490 рублей. В этой ценовой категории конкурентов у Poco много.
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qualcomm, xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Первый смартфон бренда Poco, объявившего о формальной независимости от Xiaomi, M3 доступен в России с конца декабря. Охарактеризовать его можно кратко — всего побольше и подешевле. Корреспондент РИА Новости протестировал гаджет.
Дизайн
Случайно так вышло или нет, но смартфон, показанный на исходе ноября, очень похож на OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, вышедший в поддержку небезызвестной видеоигры. В черном цвете это еще не так заметно, а вот в желтом — вылитый. Если же отвлечься от дизайнерских совпадений, Poco M3 выглядит очень достойным представителем бюджетного сегмента, особенно на фоне аляповатых конкурентов.
Кому-то не понравятся широкие рамки экрана, но это издержки цены. Каплевидный вырез под фронтальную камеру компактный и аккуратный. Да и габариты терпимы по современным меркам. И, что совсем неожиданно для гигантской батареи, весит гаджет всего 200 граммов.
При таких характеристиках это результат широкого применения пластика в корпусе. Задняя панель даже получила текстуру под кожу. С этим есть проблемы. Да, это лучше, чем глянец, и в руке сидит такой телефон крепко. Но текстура собирает грязь и пыль — поэтому в комплекте предусмотрен чехол.
Однозначный минус — нет индикатора событий. В Poco сэкономили на мелочи, и теперь каждый раз, чтобы узнать о пропущенном звонке или сообщении из мессенджера, приходится включать экран.
Дисплей
Технология IPS, 6,53-дюйма. Разрешение — 1080 x 2340 точек, довольно редкое в таком классе. Это дает огромное преимущество по детализации картинки — "лесенки" пикселей в шрифтах тут не увидит даже человек со стопроцентным зрением. Но яркости в некоторых сценариях не хватает.
Хоть Poco отныне и независимая компания, смартфон работает на оболочке MIUI, с соответствующими фишками по настройке цветокора экрана. И, к сожалению, все та же странная автояркость, когда после ее отключения система не возвращается на исходное значение.
Удивляет Poco M3 тем, насколько у стекла дисплея качественное олеофобное покрытие. Палец по экрану скользит без проблем, а отпечатки стираются легче. Этим не могут похвастаться и некоторые флагманские смартфоны.
Камеры
Poco M3 — смартфон недорогой, а значит, без продвинутых возможностей по части фото и камер. Но это не совсем так.
Формально у Poco M3 камерный блок из трех сенсоров — основной 48 Мп, двухмегапиксельный макросенсор и датчик для размытия фона на два мегапикселя. Про два последних можно смело забыть, большинство потребителей с радостью поменяли бы их на простенький датчик со сверхширокоугольной линзой. Кстати, в родственной компании Xiaomi примерно в тот же бюджет его уложили — в популярной модели Redmi 9.
1 из 7
Камера Poco M3 выдает хороший результат при дневном свете
2 из 7
Динамический диапазон снимков неплох для класса доступных смартфонов
3 из 7
В Poco M3 не хватает сенсора со сверхширокоугольной линзой
4 из 7
С искусственным освещением камера Poco M3 справится
5 из 7
С режимом 48 Мп можно экспериментировать в кадрах, где нужна детализация
7 из 7
При съемке в ночном режиме смартфон "задумывается"
1 из 7
Камера Poco M3 выдает хороший результат при дневном свете
2 из 7
Динамический диапазон снимков неплох для класса доступных смартфонов
3 из 7
В Poco M3 не хватает сенсора со сверхширокоугольной линзой
4 из 7
С искусственным освещением камера Poco M3 справится
5 из 7
С режимом 48 Мп можно экспериментировать в кадрах, где нужна детализация
7 из 7
При съемке в ночном режиме смартфон "задумывается"
При хорошем освещении основная камера ожидаемо выдает неплохие снимки. По умолчанию съемка ведется в разрешении 12 Мп, 48-мегапиксельный снимок — в специальном разделе камеры. Правда, детализация от этого не выигрывает. В зимних сумерках поможет ночной режим, который, традиционно для продукции Xiaomi, хорошо справляется с задачей осветлить снимок. Но сам процесс долгий, ощущается невысокая производительность смартфона.
Ограничения заметны и в видеосъемке. Poco M3 пишет ролики в 1080P с 30 кадрами в секунду, что по сегодняшним меркам выглядит устаревшим. Да и сносного качества удается добиться только при хорошем освещении.
Производительность, память и коммуникации
Любители чипов компании Qualcomm могут радоваться — недорогой смартфон получил процессор Snapdragon 662. Эта 11-нанометровая платформа — фактически очередная модернизация "вечного" Snapdragon 660, вышедшего еще в середине десятых. Более того, видеоускоритель Adreno 610 формально слабее старого 512-го.
В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 179 тысяч баллов, что примерно на уровне прошлогоднего Redmi 9 с процессором MTK. Тест на троттлинг гаджет прошел неуверенно, трубка активно сбрасывает тактовую частоту, показывая серьезные просадки производительности.
Если отвлечься от синтетики, то очевидно, что с нынешней версией прошивки Poco M3 телефон довольно неторопливый, склонный к микролагам в интерфейсе. Кроме того, в MIUI часто дают рекламу. Она отключаемая, но когда пользуешься смартфоном из коробки, это раздражает.
При желании поиграть в современные игрушки на Poco M3 можно. Только настройки графики, конечно, средние или низкие — "Танки" или PUBG не вызовут отторжения, а фреймрейт держится на уровне 40-50 кадров в секунду.
У обеих версий Poco M3 четыре гигабайта оперативной памяти, что становится негласным минимумом для комфортной работы с Android. Накопитель — либо 64, либо 128 Гб. Последний еще и быстрее — выполнен по технологии UFS 2.2, а не 2.1, как у базового варианта. И, конечно, предусмотрена поддержка карты памяти. Одновременно можно установить и две nano-SIM.
Для полноценной жизни в M3 есть практически все беспроводные коммуникации, не вызывающие нареканий. Более того, имеется и аудиоджек с поддержкой FM-радио. Наконец, порт USB-C — редкость в сегменте недорогих смартфонов. Но нет NFC и, соответственно, бесконтактных платежей.
Безопасность
Некоторые производители и сейчас предлагают недорогие смартфоны без какого-либо сканера дактилоскопии. M3 — исключение. Сканер, встроенный в кнопку включения, работает быстро и без сбоев, даже если палец мокрый.
Предусмотрена разблокировка по идентификации лица с помощью восьмимегапиксельной фронтальной камеры. Особо полагаться на это не стоит, но как дополнительный инструмент — почему бы и нет.
Автономность
Один из главных козырей Poco M3 — автономность. Батарейка 6000 мАч при довольно экономичной платформе должна давать отличный результат. Тест Geekbench высадил смартфон за 11 часов, что очень неплохо.
При реальной эксплуатации телефон выдержал два дня при серьезной нагрузке с бенчмарками, играми, частой навигацией, съемкой и прочим. А при типичном сценарии использования Poco M3 способен проработать на одном заряде и того больше, расходуя примерно 30 процентов в сутки. Наконец, смартфон готов непрерывно крутить локальное видео на протяжении 15 часов.
Хорошо, что мода на изъятие блока питания из коробки не дошла до Poco M3. В комплекте — зарядка на 20 Вт, восполняющая большую батарейку за три с половиной часа. А еще M3 умеет заряжать другие устройства, но для этого понадобится кабель USB-C — USB-C.
Итог
Первый смартфон от независимого бренда Poco получился интересным, но компромиссным. Сейчас версию 4/64 Гб предлагают в России за 13 490 рублей, за максимальную конфигурацию попросят 14 490 рублей. В этой ценовой категории конкурентов у Poco много.