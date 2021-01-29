Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595150026.html
"Бессмертный полк" проведет акцию памяти Василия Ланового
"Бессмертный полк" проведет акцию памяти Василия Ланового
"Бессмертный полк России" объявил о старте акции памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Всем желающим предлагают рассказать на своих страницах в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:28
2021-01-29T15:53
75 лет великой победы
бессмертный полк
василий лановой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595149174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_808e05a041698e1c44272293d4988475.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Бессмертный полк России" объявил о старте акции памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Всем желающим предлагают рассказать на своих страницах в социальных сетях о том, каким запомнился этот выдающийся человек. Самые яркие воспоминания с хештегом #нашЛановой разместят на онлайн-ресурсах движения "Бессмертный полк"."Василий Лановой – это человек, олицетворявший целую эпоху, любимый разными поколениями. Каждый запомнил его по-особенному: он и герой, и романтик, и патриот. Он удостоен множества званий и наград, несмотря на почтенный возраст до последних дней совмещал творчество с преподаванием и активной общественной работой", – отметили в пресс-службе "Бессмертного полка".Сопредседатель центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса. Он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, был лауреатом Ленинской премии, Героем Труда.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595149174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf9eadcf5259248863dd006ce9de07ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бессмертный полк, василий лановой

"Бессмертный полк" проведет акцию памяти Василия Ланового

15:28 29.01.2021 (обновлено: 15:53 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветы у здания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Цветы у здания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Бессмертный полк России" объявил о старте акции памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Всем желающим предлагают рассказать на своих страницах в социальных сетях о том, каким запомнился этот выдающийся человек. Самые яркие воспоминания с хештегом #нашЛановой разместят на онлайн-ресурсах движения "Бессмертный полк".
"Василий Лановой – это человек, олицетворявший целую эпоху, любимый разными поколениями. Каждый запомнил его по-особенному: он и герой, и романтик, и патриот. Он удостоен множества званий и наград, несмотря на почтенный возраст до последних дней совмещал творчество с преподаванием и активной общественной работой", – отметили в пресс-службе "Бессмертного полка".
Сопредседатель центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса. Он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, был лауреатом Ленинской премии, Героем Труда.
 
75 лет Великой ПобедыБессмертный полкВасилий Лановой
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния