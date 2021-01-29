https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595150026.html

"Бессмертный полк" проведет акцию памяти Василия Ланового

"Бессмертный полк" проведет акцию памяти Василия Ланового

"Бессмертный полк России" объявил о старте акции памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Всем желающим предлагают рассказать на своих страницах в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:28

2021-01-29T15:28

2021-01-29T15:53

75 лет великой победы

бессмертный полк

василий лановой

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Бессмертный полк России" объявил о старте акции памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Всем желающим предлагают рассказать на своих страницах в социальных сетях о том, каким запомнился этот выдающийся человек. Самые яркие воспоминания с хештегом #нашЛановой разместят на онлайн-ресурсах движения "Бессмертный полк"."Василий Лановой – это человек, олицетворявший целую эпоху, любимый разными поколениями. Каждый запомнил его по-особенному: он и герой, и романтик, и патриот. Он удостоен множества званий и наград, несмотря на почтенный возраст до последних дней совмещал творчество с преподаванием и активной общественной работой", – отметили в пресс-службе "Бессмертного полка".Сопредседатель центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса. Он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, был лауреатом Ленинской премии, Героем Труда.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, василий лановой