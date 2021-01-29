https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595097739.html

Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:50

2021-01-29T11:50

2021-01-29T12:55

культура

московская городская дума

евгений герасимов

умер василий лановой

василий лановой

геннадий зюганов

москва

ссср

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Думаю, на Новодевичьем, если у Иры (жены актера Ирины Купченко. — Прим. ред.) не будет пожелания с кем-то из близких", — сказал он.Герасимов напомнил, что у Ланового было четыре знака "За заслуги перед Отечеством", а также статус почетного гражданина Москвы."Поэтому он имеет полное право быть захороненным на Новодевичьем кладбище. А решение все равно принимает мэр и президент", — добавил собеседник агентства.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, друживший с Лановым, также предположил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html

https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595099397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, евгений герасимов, умер василий лановой, василий лановой, геннадий зюганов, москва, ссср