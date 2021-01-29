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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595097739.html
Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:50
2021-01-29T12:55
культура
московская городская дума
евгений герасимов
умер василий лановой
василий лановой
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Думаю, на Новодевичьем, если у Иры (жены актера Ирины Купченко. — Прим. ред.) не будет пожелания с кем-то из близких", — сказал он.Герасимов напомнил, что у Ланового было четыре знака "За заслуги перед Отечеством", а также статус почетного гражданина Москвы."Поэтому он имеет полное право быть захороненным на Новодевичьем кладбище. А решение все равно принимает мэр и президент", — добавил собеседник агентства.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, друживший с Лановым, также предположил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html
https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html
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московская городская дума, евгений герасимов, умер василий лановой, василий лановой, геннадий зюганов, москва, ссср

Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище

11:50 29.01.2021 (обновлено: 12:55 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Думаю, на Новодевичьем, если у Иры (жены актера Ирины Купченко. — Прим. ред.) не будет пожелания с кем-то из близких", — сказал он.
Василий Лановой в фильме Офицеры - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
01:25Культура
Красавец-офицер советского кино: умер народный артист Василий Лановой
Герасимов напомнил, что у Ланового было четыре знака "За заслуги перед Отечеством", а также статус почетного гражданина Москвы.
"Поэтому он имеет полное право быть захороненным на Новодевичьем кладбище. А решение все равно принимает мэр и президент", — добавил собеседник агентства.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, друживший с Лановым, также предположил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
12:14
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмовНародный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале месяца актер был госпитализирован и находился в больнице после осложнений от короновируса.
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
11:59
Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом
 
КультураМосковская городская думаЕвгений ГерасимовУмер Василий ЛановойВасилий ЛановойГеннадий ЗюгановМоскваСССР
 
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