https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595097739.html
Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:50
2021-01-29T11:50
2021-01-29T12:55
культура
московская городская дума
евгений герасимов
умер василий лановой
василий лановой
геннадий зюганов
москва
ссср
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Народного артиста Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Думаю, на Новодевичьем, если у Иры (жены актера Ирины Купченко. — Прим. ред.) не будет пожелания с кем-то из близких", — сказал он.Герасимов напомнил, что у Ланового было четыре знака "За заслуги перед Отечеством", а также статус почетного гражданина Москвы."Поэтому он имеет полное право быть захороненным на Новодевичьем кладбище. А решение все равно принимает мэр и президент", — добавил собеседник агентства.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, друживший с Лановым, также предположил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595052754.html
https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html
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московская городская дума, евгений герасимов, умер василий лановой, василий лановой, геннадий зюганов, москва, ссср
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Народного артиста Василия Ланового
могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве
, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы
по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов
.
"Думаю, на Новодевичьем, если у Иры (жены актера Ирины Купченко. — Прим. ред.) не будет пожелания с кем-то из близких", — сказал он.
Герасимов напомнил, что у Ланового было четыре знака "За заслуги перед Отечеством", а также статус почетного гражданина Москвы.
"Поэтому он имеет полное право быть захороненным на Новодевичьем кладбище. А решение все равно принимает мэр и президент", — добавил собеседник агентства.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов
, друживший с Лановым, также предположил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.