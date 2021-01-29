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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595057146.html
В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи
В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи
Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:13
2021-01-29T01:13
культура
умер василий лановой
василий лановой
общероссийский народный фронт
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила РИА Новости член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Лановой был одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк" и председателем попечительского совета акции.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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умер василий лановой, василий лановой, общероссийский народный фронт, москва

В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи

01:13 29.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн п/к "Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"
Онлайн п/к Презентация проекта Бессмертного полка России Знаменосцы Победы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила РИА Новости член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Лановой был одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк" и председателем попечительского совета акции.
"Ушла целая эпоха. Василий Семенович (Лановой) был не только великим актером. Он действительно заботился о воспитании молодого поколения, положил все силы на это. Он часто встречался с нашими добровольцами, которые сопровождали "Бессмертный полк". И это большая потеря для нас, для всей России. Мы скорбим вместе с близкими и друзьями", - сказала Амельченкова.
Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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КультураУмер Василий ЛановойВасилий ЛановойОбщероссийский народный фронтМосква
 
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