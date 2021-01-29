https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595057146.html

В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи

В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи

Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:13

2021-01-29T01:13

2021-01-29T01:13

культура

умер василий лановой

василий лановой

общероссийский народный фронт

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила РИА Новости член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Лановой был одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк" и председателем попечительского совета акции.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595056589.html

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умер василий лановой, василий лановой, общероссийский народный фронт, москва