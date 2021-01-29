В ОНФ заявили, что Лановой положил все силы на воспитание молодежи
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн п/к "Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в четверг, был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила РИА Новости член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Лановой был одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк" и председателем попечительского совета акции.
"Ушла целая эпоха. Василий Семенович (Лановой) был не только великим актером. Он действительно заботился о воспитании молодого поколения, положил все силы на это. Он часто встречался с нашими добровольцами, которые сопровождали "Бессмертный полк". И это большая потеря для нас, для всей России. Мы скорбим вместе с близкими и друзьями", - сказала Амельченкова.
Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.