https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595056589.html

Захарова: Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью

Захарова: Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что он был отчаянно РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:08

2021-01-29T01:08

2021-01-29T01:08

культура

умер василий лановой

россия

мария захарова

василий лановой

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что он был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, Лановой скончался на 88-м году жизни.Ранее Лановой заразился коронавирусом, его вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595055344.html

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умер василий лановой, россия, мария захарова, василий лановой