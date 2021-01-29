https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

Биография Василия Ланового

Биография Василия Ланового

Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:19

2021-01-29T00:19

2021-01-29T12:18

василий лановой

справки

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Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.В школьные годы занимался в театральной студии Дворца культуры ЗИЛ под руководством Сергея Штейна и Лидии Сатель. За главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" Лии Гераскиной на Всесоюзном конкурсе самодеятельных театров в 1951 году был удостоен первой премии.После окончания средней школы с золотой медалью Лановой поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Б.В. Щукина. В 18 лет он поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой, которое окончил в 1957 году.С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. Среди них – Фортинбрас в "Гамлете" Уильяма Шекспира (1958), Дон Гуан в "Маленьких трагедиях" по Александру Пушкину (1963), Принц Калаф в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци (1963), Маяковский в "Конармии" Исаака Бабеля (1966), Цезарь в "Антонии и Клеопатре" Уильяма Шекспира (1971), Троцкий в "Брестском мире" Михаила Шатрова (1987), Бернард Шоу в "Милом лжеце" Джерома Килти (1994), Генри II в спектакле "Лев зимой" Джеймса Голдмена (1997). Он также играл в постановках "Посвящение Еве" (1999), "Фредерик, или бульвар преступлений" (2003), "Последние луны" (2008), "Пристань" (2011) и др., участвовал в проекте "Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова" (2020).В кино Василий Лановой дебютировал еще студентом в главной роли Валентина Листовского в фильме "Аттестат зрелости" (1954). В 1956 году начинающему актеру режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов предложили роль Павки Корчагина в одноименном фильме. Картина "Павел Корчагин" получила призы на Московском международном кинофестивале (1957) и на Всесоюзном кинофестивале (1958). Роль Павки Корчагина закрепила за актером амплуа героико-романтического плана.Он сыграл главные роли в фильмах "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967). В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина.Благодаря главной роли в фильме "Офицеры" (1971) к Василию Лановому пришла слава "самого главного офицера" страны. Картина собрала более 53 миллионов зрителей и заняла в прокате первое место в 1971 году. По опросу журнала "Советский экран" Василий Лановой был назван лучшим актером 1971 года.Лановой запомнился зрителям такими ролями, как Карл Вольф в фильме "Семнадцать мгновений весны" (1973) и Леонид Шервинский в "Днях Турбиных" (1976). Он снимался в детективах "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и др. Среди ярких киноработ актера в 1990-е годы – Иван Берестов в экранизации пушкинской "Барышни-крестьянки" (1995), а также роль Александра I в фильме Игоря Таланкина "Незримый путешественник" (1998).В 2000-х годах актер исполнил роли в сериалах "Брежнев" (2005), "Офицеры" (2006), "Одна любовь души моей" (2007), "Дом на Озерной" (2009), "Старики" (2010), "Линия Марты" (2014).В ноябре 2013 года в отечественный прокат вышла новая российская экранизация романа Александра Дюма "Три мушкетера", где актер исполнил роль кардинала Ришелье.Его последней работой в кино стала главная роль в мини-сериале Мурада Алиева "Чужой дед " (2016).Василий Лановой – признанный мастер художественного слова. Еще в начале 1970-х годов он выпустил премьеру литературной программы из стихов Александра Пушкина "Когда меня постигнет судьбины гнев". К 300-летию Санкт-Петербурга он записал на радиостанции "Орфей" "Медный всадник" Александра Пушкина, а также цикл стихотворений "Дары Петербургу", в который вошли произведения Александра Пушкина, Александра Блока, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Ольги Берггольц. В 2006 году им была осуществлена радиопостановка "Князь Андрей" по роману Льва Толстого "Война и мир". Всего Лановой принимал участие в около 70 радиопостановках. Актер озвучивал такие любимые зрителями фильмы, как "Черный тюльпан" (Black Tulip, 1964) Кристиана-Жака, "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1967) Франко Дзеффирелли. За чтение дикторского текста в документальном сериале американских кинематографистов "Великая Отечественная" (оригинальное название "Неизвестная война", текст от автора Берт Ланкастер) в 1980 году он был удостоен Ленинской премии. Он также озвучивал документальный фильм "Стратегия Победы" (1985).Актер вел активную преподавательскую работу, с 1995 года был заведующим кафедрой сценической речи Высшем театральном училище (Театральном институте) имени Бориса Щукина. Лановой – автор книг "Счастливые встречи" (1985) и "Летят за днями дни..." (2004).С 1995 года Василий Лановой был председателем Межрегионального общественного фонда "Армия и культура".Он входил в Общественный совет при Министерстве обороны РФ.Василий Лановой был сопредседателем центрального штаба акции "Бессмертный полк России". В 2008-2009 годах был членом Общественной палаты РФ.Творчество артиста было отмечено различными наградами. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он был лауреатом Премии имени Московского комсомола (1972), Ленинской премии (1980), а также премий КГБ СССР (1983) и МВД СССР (1984). Был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2013), украинским орденом "За заслуги" III (2004) и II (2014) степени.В 2019 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом Василий Лановой был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.Среди его общественных наград были международная премия Андрея Первозванного "За Веру и Верность", ордена Петра Великого II степени, Святого Станислава, а также Национальная премия имени Петра Великого. Лановой был удостоен Пушкинской медали (200 лет), Золотой Тютчевской медали (200 лет), награжден медалями РАН – медалью имени В.И. Вернадского и медалью имени С.И. Вавилова и другими. В 2012 году он стал лауреатом Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За служение театральному Отечеству".В 2016 году актер удостоился премии "Хрустальная Турандот" за долголетнее и доблестное служение театру, а также премии Дружбы народов "Белые журавли России" с вручением одноименного ордена.В 2019 году вместе со своей супругой, актрисой Ириной Купченко, он получил Премию имени Иосифа Бродского.В этом же году Президиум Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса наградил артиста "Орденом за рыцарство" за большой вклад в поддержку ветеранов и воспитание молодежи.В начале января 2021 года стало известно, что Василий Лановой болен COVID-19. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. 28 января стало известно, что артиста перевели в реанимацию.Лановой скончался 29 января на 88-м году жизни.Более 40 лет Василий Лановой был женат на актрисе Ирине Купченко. У актера остался сын Александр (1973 года рождения). Младший сын Сергей (1976 года рождения) скончался в 2013 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий лановой, справки