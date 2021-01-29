https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595096865.html

В Москве выявили 2799 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2799 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 799, Санкт-Петербурге - 2 284, Подмосковье - 1 044, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:45

2021-01-29T11:45

2021-01-29T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667175_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_48ffc5f2dfed01f1231c9503987aaf04.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 799, Санкт-Петербурге - 2 284, Подмосковье - 1 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 799, 2. Санкт-Петербург - 2 284, 3. Московская область - 1 044", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 12, Ненецком автономном округе - 7, Чукотском автономном округе - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество