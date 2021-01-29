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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:44
2021-01-29T11:44
2021-01-29T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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республика тыва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,08%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%, 3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область - 0,3%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика ингушетия, магаданская область, республика тыва, общество