https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595096205.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:44

2021-01-29T11:44

2021-01-29T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика ингушетия

магаданская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,08%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%, 3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область - 0,3%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

республика ингушетия

магаданская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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